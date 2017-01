France,LITTÉRATURE: MOI, EDOUARD VIEUX GARÇON MANIAQUE & FIER de L'ETRE Peut-on vivre heureux lorsqu'on est atteint de troubles obsessionnels compulsifs? Edouard a la soixantaine, il est en bonne santé et il est heureux dans sa vie privée comme professionnelle.Et pourtant...il a attaché une corde à nœuds à son balcon en cas d'incendie; il ne voyage jamais sans sa trousse 127 articles; il a 18 parapluies de toute taille et une hache sous son lit; il conserve 40ans de sacs plastiques,boîtes de chocolat vides et diverses pièces détachées usagées; sa cuisine est toujours remplie de produits non consommés automatiquement renouvelés avant leurs date de péremption; il a 40ans de somnifère en réserve pour deux ans ainsi que cinq exemplaires du même portable préhistorique avec 11 batteries d'échange au cas ou...

#TroublesObsessionnelsCompulsifs C'est l’univers de cet Homme, hors du commun, qui est relaté dans ce bouquin que publie les éditions Michalon ; des révélations détonantes qui vous feraient penser que vous êtes dans un

"one man show" rires assurés.