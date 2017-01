CAMEROUN :: Inactivité : 27% de jeunes sont au chômage :: CAMEROON Le sous-emploi est évalué à 75,8% dans notre pays en 2016.

#TauxDe Chômage Demain, 31 décembre 2016, le président de la République va s’adresser à ses compatriotes. Il va dresser le bilan de l’année 2016, et certainement évoquer la question de l’emploi des jeunes. C’est une problématique permanente. Mais les données dans le domaine sont toujours difficiles à vérifier. Mais au courant de cette année qui s’achève, le ministère de l’Emploi a organisé une conférence au cours de laquelle il a publié certains chiffres qui permettent d’avoir une idée globale de la situation.

Ainsi, selon cette source, le taux de chômage des jeunes au sens du BIT est plus élevé (6,0%) que celui de l’ensemble de la population (3,8%). En milieu urbain, ce taux de chômage est plus élevé chez les personnes ayant suivi un cursus académique général que chez ceux ayant suivi un cursus technique ou professionnel tant chez les jeunes de sexe masculin que chez ceux de sexe féminin.

Le taux de chômage au sens élargi des jeunes ayant suivi unest respectivement de 10,1% et 10,4% pour les jeunes ayant les niveaux d’instruction secondaire technique 2nd cycle et 1er cycle contre 27,1% pour les jeunes ayant le niveau d’instruction supérieur. Plus grave la population active est très insuffisamment qualifiée. Notre source indique que 41% des actifs n’ont jamais été à l’école, et parmi les 49% ayant été à l’école, 45% n’ont été qu’à l’école primaire, 43% dans l’enseignement secondaire et moins de 1% dans l’enseignement supérieur.

Au Cameroun, il vaut mieux être chômeur au village. En tout cas, selon les statistiques, le taux de chômage en milieu rural semble être de faible niveau car il se situe en dessous de 5%. « Cette situation s’explique par le fait de l’auto emploi agricole et des travailleurs familiaux, avance le ministère de l’emploi. Cependant, de même que pour le secteur informel urbain, le travail rural est caractérisé par un sous-emploi endémique avec la prédominance d’activités à faible productivité, des rémunérations modestes et précaires, le manque de protection sociale, et une faible intégration dans l’économie informelle ».

Pour y remédier, le gouvernement doit porter la croissance à 5,5% en moyenne annuelle dans la période 2010-2020 ; ramener le sous-emploi de 75,8% à moins de 50% en 2020 avec la création de dizaines de milliers d’emplois formels par an dans les dix prochaines années ; et ramener le taux de pauvreté monétaire de 39,9% en 2007 à 28,7% en 2020. Mais les ajustements structurels s’invitent maintenant sur la table.