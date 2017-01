CAMEROUN :: Arnaque : Eneo, les faux recruteurs sévissent toujours :: CAMEROON La précarité ambiante et le taux de chômage toujours aussi élevé chez les jeunes camerounais continuent de faire le lit des imposteurs et arnaqueurs de tout poil qui permettent des emplois dans cette entreprise.

#EneoCameroon Des annonces de recrutement en circulation sur les réseaux sociaux et sur certains sites web laissent croire qu’elles pourraient émaner d’Eneo Cameroon SA, société de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique au Cameroun », indique Eneo dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Interpellée, l’entreprise a une fois encore précisé les canaux de recrutement en son sein.

« Eneo a mis en place une procédure de recrutement qui lui permet d’acquérir sur le marché de l’emploi les compétences dont elle a besoin pour ses activités. Cette procédure ne prévoit à aucun moment le versement de frais par les une participation financière des candidats ». Pour postuler à Eneo des voies existent que l’employeur se plait à rappeler. « Tout chercheur d’emploi désireux de travailler à Eneo Cameroon peut spontanément et gratuitement faire acte de candidature soit :En répondant directement aux offres qui sont publiées sur les sites de recrutement partenaires: Jumia Jobs; Viadeo ou Emploi.cm . En déposant un dossier de candidature spontanée (lettres de motivations et CV ) dans les services d’Eneo, à la guérite du Campus de Koumassi, Douala, à la guérite de chacune des Directions Régionales ou via l’adresse suivante : recrutements@eneo.cm », détaille la note de mise au point de l’entreprise.

Ce n’est pas la première fois que Eneo se prononce à ce sujet pour démasquer ces arnaqueurs. A la mi 2016, Une fausse offre d’emploi avait été diffusée sur internet pour appâter des esprits crédules et leur extorquer de l’argent. jeudi 11 août 2016 Christelle Claudia Dongmo Assongo'o, Ingénieur de conception en Génie Electrique avait contacté Eneo pour solliciter des éclaircissements après des échanges avec les auteurs de cette arnaque. « J’ai reçu via wattsapp un mail pour offre d'emploi d'Eneo. Je me suis précipité pour postuler car voulant à tout prix et à tous les prix faire partir de cette équipe dynamique qui s'attellera à rendre l'énergie toujours plus disponible », indiquait-t-elle dès l’entame de sa correspondance avant de poursuivre : « Lorsque j'ai postulé j'ai eu une réponse me disant que mon dossier a été retenu pour le test et m'envoyant m'inscrire dans le site http://www.oscoul.com/ en attendant l'activation du test de Energy of Cameroon à partir du 17 de ce mois ».

La suspicion de la diplômée de l’Ecole Polytechnique va naitre des exigences pécuniaires autour de sa demande. « Après m'être inscrit, ils m'ont envoyé une fiche dont le fichier est en pièce jointe dans laquelle est fait mention des frais d'activation pour le test et pour les autres cours à parcourir avant le jour du texte ». Pour s’assurer de la légalité et de l’authenticité de l’offre, Claudia Dongmo aura donc le bon réflexe de saisir la « compagnie de ses rêves » comme elle la nomme elle-même pour confirmer qu’il ne s’agissait bel et bien d’une arnaque. Que cet exemple serve d’éclairage.