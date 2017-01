Plan d’ajustement structurel : ce qui attend les Camerounais :: CAMEROON Que va-t-il se passer quand les résolutions du dernier sommet extraordinaire de la Cemac seront appliquées ?

#DajustementStructurel Il faut avouer que le dernier sommet extraordinaire de la Cemac inquiète les Camerounais. Ceux qui ont trente ans ne savent pas avec précisons pourquoi. « Nous avons vécu les ajustements structurels. Les salaires ont été divisés par trois. Des licenciements à la pelle. Il y avait des travailleurs qui gagnaient 25 000 Fcfa. Les concours dans la fonction publique était gelés », se rappelle ce chef d’entreprise en ressassant ces souvenirs. Il rappelle d’ailleurs que des personnes âgées qui manifestent depuis des années devant le ministère des Finances pour réclamer leur indemnisation ont été licenciés à cette époque lorsque l’Etat avait restructuré certaines sociétés et fermé d’autres à cause justement de ces politiques imposées par le Fmi et la Banque mondiale pendant plus de 20 ans.

Officiellement, notre pays est sorti de ces ajustements il y a dix ans. Pourtant, ces politiques d’austérité d’une extrême sévérité reviennent au galop. C’est en tout cas la substance des résolutions prises par les chefs d’Etat de la zone Cemac la semaine dernière à Yaoundé. « Le renforcement de la stabilité macroéconomique ne nécessite pas un réajustement de la parité monétaire actuelle, mais plutôt des efforts d’ajustement sur les plans intérieur et extérieur assortis de réformes structurelles adéquates », lit-on dans le communiqué final. La phrase est laconique et réservée aux initiés qui ont confié qu’il s’agit effectivement des plans d?ajustement structurel.

Dans les couloirs des services du Premier ministre, on parle d’ajustement structurel de deuxième génération. Et qu’il ne serait pas une « austérité aveugle ». Les Camerounais craignent donc de perdre leur emploi. Ils craignent de voir chuter leur pouvoir d’achat. Mais pour comprendre cette crainte, il faut comprendre d’abord le contexte dans lequel interviennent ces politiques. Le Cameroun vit une crise sécuritaire sans précèdent.

La région de l’Extrême-Nord où vivent 17% de la population nationale est le théâtre d’une salle guerre qui a plombé l’économie de cette région. Une économie basée sur des échanges avec le géant Nigeria. Certaines populations de Logone et Chari, de Mayo Sava, de Mayo Tsanaga ont été obligées de fuir leurs villages pour vivre plus à l’intérieur. Elles ont abandonné champs et cheptels. Elles se sont appauvries de manière inhumaine. Certains d’entre elles vivent grâce aux dons des Ongs. L’Etat a lancé un plan d’urgence triennal qui risque d’être compromis avec cette nouvelle donne. Au moment où Boko Haram est presque vaincu, la pauvreté s’exprime avec acquitté. Plus grave, la région de l’Adamaoua, plus au Sud, vit également une situation surréaliste.

Le phénomène des prises d’otage a pris des proportions inquiétantes. Dans tous les cas, il a compromis tout espoir de développement. La filière bovine et l’agriculture, principales activités de cette population sont désormais interdites. Des villages entiers se sont vidés dans la Vina par exemple. Les arrondissements de Nyambaka, Martap, Belel sont en réalité de no mans land. A l’Est, c’est presqu’identique. Des refugiés en surnombre peuplent désormais cette partie du Cameroun. L’insécurité est devenue galopante.

Des attaques armées sont régulières. Les regards sont donc tournés vers l’Etat pour diminuer cette pauvreté, bref rendre à ces hommes et femmes, mais surtout enfants un peu de leurs valeurs humaines. Pendant ce temps, le même Etat-providence semble dire qu’il n’a plus d’argent. Mais comment en est-t-on arrivé là ? L’histoire est cyclique.

Les causes des années 80 sont les mêmes que celles qui nous ramènent dans ces politiques. Pour le savoir, il faut lire la note d'information n° 106 de la Banque de France. « Les recettes à l'exportation se sont ainsi fortement contractées, provoquant une chute des recettes budgétaires, fortement dépendantes des taxes sur le commerce extérieur. L'incapacité des gouvernements à réduire les dépenses budgétaires qui avaient sensiblement progressé en période de haute conjoncture, s'est traduite par un creusement des déficits.

De surcroît, plusieurs pays ont continué de recourir à l'endettement extérieur afin de financer l'achèvement de projets lancés au cours des années précédentes » C’est exactement ce que nous vivons. Les ajustements ont été imposés comme thérapie. Et quel était le bilan à cette époque ? « Quelles qu'aient été leur importance et leur pertinence, les mesures sociales n'ont été qu'une légère atténuation de la perte importante du pouvoir d'achat (de l'ordre de 40 % en moyenne) de la plus grande partie de la population qui, après une période d'incompréhension du phénomène a réussi, dans le calme, à s'y adapter tant bien que mal ». Il faut donc serrer les ceintures.