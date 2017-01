CAMEROUN :: Corruption : 11 ministres de souveraineté se rebellent contre la Conac :: CAMEROON Tous les départements clés du gouvernement ont tourné le dos à la Conac pour 2015.

#MassiGams Ce n’est pas que l’absence des membres du gouvernement ce 29 décembre 2016 au Hilton hôtel de Yaoundé à la cérémonie de présentation du Rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2015 qui donne trahit l’antipathie des collaborateurs de Paul Biya vis-à-vis de la Commission nationale anti-corruption. «Malgré la participation de leurs représentants aux ateliers organisés par la Conac (en vue du renforcement de la collaboration entre la Conac et les cellules de lutte contre la corruption existantes et avec les représentants des communautés religieuses et des organisations de la société civile, Ndlr), certaines administrations n’ont pas cru devoir faire parvenir à la Conac leurs contributions, en dépit de multiples relances téléphoniques», dénonce le Pr Anoukaha François, vice-président de la Conac.

Ces administrations sont justement celles qui n’ont pas cru devoir implémenter l’Initiative à résultats rapides (Irr), principal outil de mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption. Une situation liée «tantôt à l’inexistence formelle des cellules de lutte contre la corruption dans ces institutions, tantôt à leur léthargie là où elles existent», fait observer François Anoukaha d’entrée de jeu. Avant de rappeler que «la lutte contre la corruption n’est pas facultative. Il s’agit d’un engagement fort du chef de l’Etat et par conséquent, les différents segments de la société camerounaise toute entière sont chargés de son implémentation». Le présent rapport est issu de contributions de 57 structures (dont 17 organisations de la société civile) contre 38 pour le rapport 2014.

Les rebelles recensés par la Conac dans le cadre de la production de son rapport sont les ministères de l’Administration territoriale et de la décentralisation, de la Défense, des Relations extérieures, des Finances, des Domaines, du cadastre et affaires foncières, de l’Eau et de l’énergie, de l’Agriculture et du développement rural, des Transports, des Sports et de l’éducation physique, des Affaires sociales et de la Communication.

171 milliards 843 millions de préjudice subi par l’Etat en 2015

Mais malgré la distance prise par ces 11 ministères avec la Conac, l’institution a continué d’avancer. Et a pu produire un rapport pour l’année 2015. D’ailleurs «le nombre de dénonciations est passé de 164 en 2008 à 3268 en 2015, soit un cumul de 13149 sur les sept ans», annonce Dieudonné Massi Gams. S’agissant des infractions enregistrées par la Conac pour 2015, on relève entre autres le détournement de deniers publics en matière électorale, le délit d’initié, la prise d’emploi prohibé, la corruption en matière de concours administratifs ou d’examen, le blanchiment d’argent au moyen de jeux et loteries, la corruption des agents du secteur privé, la non déclaration du conflit d’intérêt, les défauts comptables, la tenue irrégulière ou l’absence de compatibilité. Les acteurs en étant les fonctionnaires ou agents publics étrangers ou internationaux, les employeurs et les personnes morales.

A la Conac, on a observé que «l’exécution des projets demeure une préoccupation réelle et constitue un obstacle majeur à la réalisation des objectifs de développement de notre pays». Ainsi, les informations transmises par l’Agence de régulation des marchés publics (Armp) fait état de 432 projets de 1993 à 2015 dont 45 chantiers pour la seule année 2015. «Plus grave encore, selon l’Armp, plus de 60 entreprises ont abandonné chacune au moins deux chantiers», rapporte Dieudonné Massi Gams. Non sans s’offusquer de ce que «malgré cela, ces entreprises continuent d’obtenir des marchés». En attendant éventuellement des actions futures que l’on dit engagées déjà depuis 2015, la Conac évalue à 171 milliards 843 millions 239 mille 983FCfa le préjudice subi par l’Etat et consécutif aux imputations formulées sur la base des conclusions des enquêtes faites par la Conac en 2015.

La Conac relève de nombreux obstacles à son déploiement sur le terrain. Mais en attendant de trouver solution à pouvoir neutraliser ces obstacles, la Conac compte investiguer davantage dans les collectivités territoriales décentralisées qui, à travers le transfert de compétences, héritent d’importants fonds publics.