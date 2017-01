CAMEROUN :: Voici le top 15 des ministres de Paul Biya les plus bilingues :: CAMEROON Si le Cameroun est déclaré pays bilingue, il est tout de même important de préciser que le bilinguisme dont il est question, est institutionnel et, ne concerne donc point les populations. C’est ce qui justifie la création par l’Etat, du Centre linguistique pilote. Structure destinée à l’apprentissage de l’anglais par les hauts cadres francophones de l’administration, et du français par les hauts cadres anglophones.

#HautsCadres Mais force est de constater que ce n’est pas le cas. L’Exécutif camerounais, en commençant par son chef Paul Biya, est loin, très loin d’être bilingue. Bénéficiant ou alors subissant une loi de la Sociolinguistique qui veut que la minorité parle la langue de la majorité, les anglophones, s’en sortent nettement mieux dans ce classement que va vous proposer Camer.be.

De toute évidence, si, le président de la République avait donné l’impulsion depuis presque 35 ans qu’il est au pouvoir, en se mettant lui-même à l’apprentissage de l’anglais, nul doute que ses ministres en auraient forcément fait autant. Qu’est-ce qui, se demande-t-on, manque à des personnes qui bénéficient des conditions de vie les plus paradisiaques, de se mettre qui à l’apprentissage de l’anglais, qui à l’apprentissage du français ? Le jugement émis par la rédaction de Camer.be, a pour baromètre, les interviews données par les ministres, ainsi que les questions qui leur sont posées pendant les conférences de presse.



Top 15 des ministres les plus bilingues ainsi que leurs notes

1er : Alamine Ousmane Mey, ministre des Finances, 18/20

2ème Pauline Irène Nguené, ministre des Affaires sociales, 17,5/20

3ème : Paul Atanga Nji, ministre chargé de Missions à la présidence de la République, 17/20

4ème : Issa Tchiroma Bakary, ministre de la Communication, 16/20

5ème : Ngole Philip Ngwese, ministre des Forêts et de la Faune, 15/20

6ème : Elung Paul Che, ministre délégué auprès du ministre des Finances, 14,5/20

7ème : Catherine Abena Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, 14/20

8ème Bello Bouba Maïgari, ministre d’Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs, 13/20

9ème : Philemon Yang, Premier ministre, 12/20

10ème : Jean Ernest Ngallé Bibehe, ministre des Enseignements secondaires

11ème : Louis Paul Motaze, ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire

12ème : Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics

13ème : Jacques Fame Ndongo, ministre de l’Enseignement supérieur

14ème : Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l’Education civique

15ème René Emmanuel Sadi, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.