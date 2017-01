CAMEROUN :: Dans la tanière : Place au boulot ! :: CAMEROON La trentaine de joueurs convoqués démarre ce jour à Yaoundé leur préparation.

#De La La nouvelle année est à peine entamée que déjà les Lions indomptables doivent se mettre au travail, dans la perspective de la Coupe d’Afrique des nations, Gabon 2017 (14 janvier au 5 février). Les 28 joueurs convoqués, ainsi que les membres du staff technique, étaient, en effet, attendus hier soir à l’hôtel Mont-Febé pour le regroupement, selon le Team press Officer, Vincent de Paul Atangana.

Et c’est ce matin que démarrent les entraînements au stade annexe de l’Omnisports, en attendant plus de précision. L’occasion certainement de faire le point sur les arrivées, même si durant ces derniers jours, on a aperçu une bonne partie du contingent d’Hugo Broos dans différents tournois dans la capitale, la plupart des championnats étrangers étant en pleine trêve. Ce stage d’une dizaine de jours prévoit des matchs amicaux, dont le premier, ce jeudi après-midi, au stade Ahmadou Ahidjo face à la RDC.

Les Léopards ont choisi de se pré parer, comme en 2015, au Centre d’Excellence de la CAF à Mbankomo. Sur les 35 joueurs présélectionnés par Hugo Broos en vue de la CAN 2017, sept joueurs avaient décliné l’invitation pour diverses raisons. Et n’ont pas, pour le moment, été remplacés.

D’autres défections ne sont pas à écarter, notamment en ce qui concerne Eric Maxim Choupo-Moting que certaines sources annoncent hésitant. Mais le joueur de Schalke 04 ne s’est pas encore prononcé sur la question. Sa présence ou non, cette semaine en stage, devrait régler définitivement la question.

La liste des 23 sélectionnés sera connue dans les prochains jours puisque le sélectionneur national a jusqu’au 4 janvier (demain) pour déposer ses choix à la Confédération africaine de football. Les Lions indomptables sont logés dans le groupe A, à Libreville, avec le Gabon, la Guinée Bissau et le Burkina Faso. Les Etalons affrontent le Cameroun le 14 janvier prochain.

Les 28 présélectionnés

Gardiens

1-Ondoa Fabrice (FC Séville)

2-Jules Goda (AC Ajaccio)

3-Georges Mbokwe (Cotonsport de Garoua)

Défenseurs

4. Ngadeu Ngadjui Michel

(Slavia Prague)

5. Nkoulou Nicolas (Lyon)

6. Chedjou Aurélien (FC Galatasaray)

7. Oyongo Bitolo (Impact Monréal)

8. Fai Collins (Standard de Liège)

9. Djettei Mohamed (Gymnastic Taragones)

10. Bedimo Henri (Olympique Marseille)

11. Teikeu Adolphe (FC Sochaux)

12. Mabouka Ernest ( MSK Zilina)

13. Ngwem Jonathan (Fc Progresso)

14. Siani Sébastien (KV Oostende, Belgique)15. Djoum Suitchuin Giles Arnaud (FC Hearts, Ecosse)16. Mandjeck Georges (FC Metz)17. Boya Franck (Apejes Mfou)18. Kom Franck (Karlruhe SC)

Attaquants

19. Salli Edgard (FC Nuremberg)

20. Choupo Moting (FC Schalke 04)

21. Aboubakar Vincent (FC Besiktas)

22. Moukandjo Benjamin (FC Lorient)

23. Toko Ekambi Karl (FC Angers)

24. Abang Anatole (FC Hubro, Danemark)

25. Ndip Tambe (Spartak Trnava, Slovénie)

26. Njie Clinton (Olympique Marseille)

27. Zoua Jacques (Fc Kaiserslautern)

28-Bassogog Christian (Aalborg)