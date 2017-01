France- Cameroun- Diaspora: UN RÉVEILLON DE FOLIE AUX OISEAUX DU BONHEUR A ÉPINAY-SUR-SEINE Après un buffet africain qui n’a pas dérogé à la tradition française du foie gras au Champagne, les convives des Oiseaux du Bonheur qui est ouvert tous les Vendredis et Samedis au 1 rue de l’Yser à Épinay-sur-Seine ont pu se dire Bonne Année 2017 avec leurs verres levés à minuit pétante, on a vu les sourires s’afficher, signe que l’année qui s’annonce devrait démarrer avec optimisme, on va oublier 2016 et son cortège de mauvaises nouvelles.

