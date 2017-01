Cameroun: Discours de fin d’année et de nouvel an de Monsieur Olivier Bilè,Président de l’Union Pour la Fraternité :: CAMEROON Concitoyennes, concitoyens, Le soulagement est toujours immense, pour certains, de voir s’achever une année. Soulagement d’être, une fois de plus, passé par les mailles des innombrables difficultés de la vie courante. Des difficultés multiformes qui, tout au long des 365 jours de 2016, ont confronté les Camerounais à une dégradation toujours plus accrue de leurs conditions de vie. Pour cela donc, 2017 qui arrive pourrait, en dépit du contexte, cristalliser de nombreuses espérances. Des espérances, enfin, d’un véritable changement à même de permettre que le formidable peuple du Cameroun accède à sa terre promise depuis si longtemps à savoir, l’épanouissement politique et spirituel ainsi que la prospérité économique et sociale.

#CamerounaisNen Le bilan que l’on peut établir de l’année 2016 n’a, hélas, pas de quoi pavoiser, si l’on s’en tient à la manière dont sont conduites les affaires publiques au Cameroun. Les derniers événements de Bamenda et Buea sont la preuve éclatante s’il en fallait encore, du durcissement d’un pouvoir qui, au fil du temps, n’a de cesse de se replier sur lui-même. Un pouvoir, plus que jamais, inapte à écouter ce qui se passe au cœur de la société.

L’arrogance et la surdité volontaire des dirigeants actuels ont conduit aux événements du 18 décembre qui ont porté dans la rue, des milliers de jeunes hommes et femmes, dont l’exaspération a menacé de ruiner le consensus national et intercommunautaire sur lequel est fondé le pays depuis la réunification du 1er octobre 1961. Ce n’est donc que bien tardivement que le gouvernement a consenti à engager des négociations avec les différents syndicats en question. Trop tardivement, lorsque l’on sait que la situation avait déjà empiré sur le terrain et que les positions s’étaient déjà fortement radicalisées.

Ce mode de gestion des affaires publiques manifeste un amateurisme et une incompétence inadmissibles et incompréhensibles de la part d’un régime aux affaires depuis tant de décennies. La situation a donc empiré lorsque le même gouvernement, fidèle à sa logique du faire-semblant, a entrepris un simulacre de dialogue avec lesdits syndicats. Là encore, les mêmes approches cavalières et dogmatiques, le même mépris, le même refus de la contradiction, les mêmes menaces et la même prétention à penser détenir la vérité absolue. Conséquence : un échec lamentable qui a abouti au refus de la levée du mot d’ordre de grève suivi depuis deux mois par ces enseignants, au péril de l’éducation des enfants de ces deux régions du pays.

Nous pensons, à l’UFP que porter une oreille attentive à toutes les revendications de nos concitoyens de la partie anglophone, ce n’est pas se rabaisser, au contraire, c’est s’élever. Se préoccuper de tous ceux qui souffrent, ce n’est pas subir une humiliation, c’est faire montre de grandeur. Tendre la main aux plus faibles et aux indigents, ce n’est pas se renier, c’est prendre de la hauteur par rapport aux enjeux de demain, en apaisant les esprits et les cœurs.

Pour les acteurs politiques que nous sommes, la question devient donc : comment faire de la politique dans un pays qui n’accepte dans l’espace public, que la voix doucereuse et ronronnante de son élite rassasiée, comme on a pu le constater au soir du 31 décembre 2016 sur tous les plateaux de télévision ? Comment enrichir de l’extérieur et même de l’intérieur un système que tout le monde sait fatigué et totalement à bout de souffle ? Comment sera-t-il possible, demain, de donner jour à un nouveau Cameroun, fonctionnant sur la primauté démocratique de la confrontation des idées et des visions du monde ?

Que peut-on encore attendre d’un Chef d’Etat dont le discours n’est finalement que conservatisme, immobilisme, passéisme et autoritarisme ? Plus généralement, qu’est-ce que les Camerounais peuvent encore espérer de la part d’acteurs politiques, majorité et opposition confondues, complètement englués dans un esprit néo et endocolonial ? N’est-il pas temps que le peuple sache vraiment qui est qui sur la scène politique ? Ces questions sont déjà très préoccupantes au périgée de la nouvelle année. Elles le seront sans doute davantage encore, au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de de cette cruciale échéance de la présidentielle de 2018 qui approche à grands pas.

La rétrospective 2016 nous laisse aussi dans la mémoire, les épouvantables tragédies sociales dont certaines ont ému et indigné le monde entier. Par-delà les nombreux accidents de la circulation routière qui, de façon régulière, ont endeuillé de nombreuses familles, il y a eu, dans un registre tout à fait singulier, l’horreur absolue de l’accident ferroviaire d’Eseka. Les conclusions de la fameuse Commission d’enquête chargée d’en faire la lumière, depuis longtemps dépassées en termes de délais, sont devenues, comme d’habitude, l’objet de conjugaison au « futur incertain ». Pendant ce temps, les centaines familles endeuillées ou éprouvées, attendent encore sinon une indemnisation, du moins un minimum de respect et de reconnaissance de leur douleur de la part de l’Etat. Mais là encore, les mêmes comportements sont à l’œuvre : mépris, absence totale d’empathie et de compassion sincère à l’égard de la souffrance des populations. Tous les Camerounais se posent alors la même question : dans quel pays vivons-nous pour

que la vie humaine en vienne à être autant bafouée et banalisée, où un drame comme celui de Monique Koumatekel s’est produit, en nous renvoyant l’image hideuse et collective d’un peuple en voie d’anéantissement moral et mentalitaire ?

Les questions économiques n’ont pas manqué de place dans l’agenda 2016. En cette matière, les ravages de la gouvernance actuelle ont sans doute été pires encore. Aucun des projets lancés en fanfare en 2010 sous le label des « grandes réalisations », n’est à ce jour mis en fonctionnement réel ? Ni le barrage de Lom Pangar, encore moins ceux de Mekin et Memvele, ni le port en eaux profondes de Kribi, ni les très coûteuses autoroutes Yaoundé-Nsimalen et Douala-Yaoundé. Sur l’ensemble de ces projets, ce sont à peu près 1 200 milliards de F. CFA d’argent public, mobilisés essentiellement sur endettement extérieur à des conditions peu concessionnelles, qui ont été dépensés, sans que les Camerounais n’en voient le résultat concret à ce jour. Nous réclamons par conséquent un audit général desdits grands travaux, dont la formulation et les objectifs apparaissent tous les jours comme des plus flous. Le gouvernement actuel doit nous dire exactement quel est le niveau de réalisation de ces projets, les ressources qui ont déjà été consommées pour les réaliser, les délais de leur mise en fonctionnement, les bénéfices économiques et sociaux précis que le pays et sa population peuvent en escompter, de même que le modèle économique et financier de remboursement des emprunts ayant conduit à leur réalisation. Les sacrifices des Camerounais imposent sur ces sujets, un devoir d’ « accountability » de la part du gouvernement.

Et les ravages de cette politique économique budgétivore et irresponsable sont déjà visibles : sur le total de l’année 2017 qui commence, l’Etat du Cameroun devra rembourser près de 780 milliards de F. CFA à différents créanciers, selon les aveux récents du ministre en charge du Budget. L’encours de l’endettement extérieur se situe à environ 4 500 milliards en cette fin d’année 2016. Pour nous, comme pour beaucoup, la question centrale est : où va cet argent puisque, dans leur quotidien, les Camerounais n’en voient pas les effets de transformation positive ?

Une dette intérieure dont personne ne connaît le montant exact est actuellement galopante, située – selon certains experts – autour de 1 100 milliards de F. CFA. Cette dette est le montant d’argent que l’Etat doit à différents prestataires ayant effectué des travaux publics ou ayant livré des marchandises et équipements divers. Nous en appelons donc au paiement immédiat de ladite dette intérieure, qui conditionne la qualité de la reprise économique globale, dans un environnement international et régional dégradé. Nous nous insurgeons également contre la forte pression fiscale qui, sur les deux dernières années, a augmenté de 02 points – en décalage avec l’activité économique plutôt stagnante

– et qui, cette année encore, se traduira par une hausse généralisée et injuste des Impôts, surtout en direction des couches les plus démunies.

Et que dire de toute cette multitude de promesses non tenues du président de la république, compilées et finalement gelées dans les fameux documents dénommés plans d’urgence, faute d’imagination suffisante pour transformer notre environnement socio-économique par un projet de société harmonieux, robuste et pertinent ? Sur les deux dernières années, Paul Biya et ses hommes en ont proposé cinq, tous demeurés sans visibilité palpable jusqu’à ce jour. En juin 2015, on avait parlé d’un plan d’urgence pour les régions septentrionales du pays, budgété à 160 milliards. Depuis lors, silence radio. Le fameux « Plan d’urgence triennal » – annoncé de façon tonitruante le 15 octobre 2014 à hauteur de 925 milliards – est lui aussi, porté disparu. Le « Plan triennal jeunes », socle du discours à la Jeunesse le 10 février 2016, est devenu, entre temps, objet de risée générale, avec ses fameux 103 milliards que personne n’a jamais vus. Le chômage lui se porte au mieux : 75% de la population est en sous-emploi et s’occupe dans des métiers de misère, aussi bien dans les villes que dans les zones rurales. Entre temps, le « Plan spécial ordinateurs » pour 500 000 étudiants, annoncé en juillet de cette année, est venu encombrer le cimetière déjà bien rempli des projets mort-nés. A côté des déficits abyssaux de la gouvernance infrastructurelle, les performances macroéconomiques depuis 2010, exposent des retards ayant totalement annulé tous les scénarios de l’émergence. Pour l’année 2016 écoulée, mettant en lumière un différentiel monumental et révélateur du fiasco du régime, le taux de croissance prévu à 10.1% dans la Vision 2035 et 7.3% dans le DSCE atteint à peine les 5%.

Nous exigeons par conséquent que la politique économique actuelle change radicalement de cap dans un contexte où les contre-performances des Etats de la CEMAC les obligent désormais à renouer avec les politiques d’ajustement.

A l’UFP, notre position sur ces sujets économiques est plus que jamais claire : Avec la volonté politique nécessaire, il convient de mettre en synergie les nombreux leviers permettant d’assainir au maximum les finances publiques d’une part ; d’autre part, à la faveur de notre option déterminée de sortie du Franc CFA, de mettre en œuvre une nouvelle superstructure monétaire et financière susceptible, dans une approche économique inclusive et de plein emploi, de mettre tous les Camerounais au travail.

Il nous semble urgent aussi, de combattre plus sérieusement contre la corruption qui ampute le pays d’environ 20% de ses ressources tous les ans. Cela est astronomique car représentant, en termes d’estimation dans le budget 2017 qui s’élève à 4373 milliards F. CFA, une somme proche de 1 000 milliards de F. CFA. Un tel taux de déperdition budgétaire est inacceptable dans un pays où l’accès aux besoins sociaux élémentaires est souvent encore hors de la portée d’une

écrasante majorité de citoyens. Compte tenu du redoutable niveau d’altération de la moralité publique, le redressement moral et le réarmement mental du pays restent, faut-il le rappeler, la pierre angulaire de tout projet de gouvernance qui se veut alternatif et crédible. D’où la pertinence incomparable de notre projet de démocratie Théiste.

2017 qui commence revêt toutes les allures d’une année intermédiaire. Mais je parie qu’elle ne le sera pas. Sous la cendre des tensions sociales qui s’aggravent, couve le risque de voir se réveiller des crises politiques d’ampleur, qui pourraient déstabiliser le pays et compromettre sérieusement les agendas politiques futurs. Nous, particulièrement à l’UFP, ne voulons pas d’une entrée du pays dans une zone d’incertitudes. Mais pour que prévalent paix civile et concorde nationale, et que la quête d’un mieux- être économique soit la seule réelle bataille à laquelle s’engagent les forces vives, il est plus qu’urgent que les hommes et femmes qui dirigent en ce moment le pays, accèdent à la pleine conscience que le Cameroun est à la croisée des chemins. La fragilité de la situation nationale actuelle impose par conséquent que le logiciel de gouvernance du régime Biya soit remodelé, afin de favoriser une négociation pacifique des incontournables tournants et transitions politiques à venir.

Cela tiendrait, notamment sur le plan politique, par une révision des règles du jeu électoral – introduction du bulletin unique, scrutins à deux tours, etc. – en vue de réformer un système notoirement verrouillé et discrédité. Cela passe également par l’instauration d’un dialogue plus franc et moins voué à la manipulation entre toutes les forces politiques. Il est en effet temps, pour Paul Biya qui le doit bien à la nation qui lui a tout donné, d’essayer, enfin, de rentrer dans l’histoire, en mettant positivement à profit sa très longue expérience pour faire progresser la vie politique camerounaise, hélas très en retard, par rapport au spectacle enviable qu’offrent d’autres pays africains de niveau comparable.

Enfin, l’UFP arrive aussi en 2017, avec une belle panoplie de surprises et d’événements politiques à propos desquels la participation de tous et de chacun est très attendue. Nul n’aura plus ni droit ni raison de se tenir en marge de la vie politique de notre pays car comme le dit Ruben Um Nyobe : « La politique touche à tout et tout touche à la politique. Dire que l’on ne fait pas de politique c’est avouer que l’on n’a pas le désir de vivre ». Nous devons tous avoir ce désir de vivre, et même de bien vivre.

Par conséquent, levons-nous et agissons avec sagesse et courage.

A vous tous, chères concitoyennes et chers concitoyens, bonne et heureuse année 2017 !

Et que Dieu bénisse le Cameroun !

Olivier BILE

Président national