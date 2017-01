   Cameroun: Pour M. François Zavier FONKOU WOLONG,le  Président Biya est allé très loin dans la recherche des solutions durables dans son discours :: CAMEROON

Cameroun: Pour M. François Zavier FONKOU WOLONG,le Président Biya est allé très loin dans la recherche des solutions durables dans son discours :: CAMEROO Merci pour votre interpellation ! Permettez moi d’abord de souhaiter la bonne et heureuse année à tous les camerounais en général et à tous ceux que j’ai eu la chance de côtoyer depuis ma naissance en particulier.

#LunitéNationale Pour ce qui est du discours de fin d’année 2016 du Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Paul BIYA, il faut souligner qu’il a discouru dans une posture de maitre du jeu politique au Cameroun. Comme toujours, il a été très serein et bien conscient des enjeux nationaux et internationaux sur les questions économique, de développement, de sécurité, de l’unité nationale, de l’amélioration des conditions de vie des populations. Le Président de la République a une fois de plus remercié les camerounais pour les efforts déployés en 2016 avant de les exhorter à faire mieux à l’avenir. Aujourd’hui, la détermination du Chef de l’Etat en 2015 à vaincre BOKO ARAM n’est plus une histoire de littérature. Les résultats sont là et font la fierté de tous les camerounais.

Il n’est pas allé du dos de la cuillère pour dire que la défense de l’unité nationale est non négociable. Certes, chaque camerounais à le droit de donner son point de vue sur les questions de la nation ou peut même aller jusqu’à la grève. Mais, cela doit se faire dans le strict respect des dispositions de la loi. E

n condamnant les actes de vandalisme observés dans les régions du Nord Ouest et du Sud Ouest, le Président Biya rassure tous les camerounais qu’il est à leur écoute. Que par rapport aux interrogations de nos frères du Sud-ouest et du Nord ouest qui demandent une suite, il a mis sur pied des structures d’écoutes et d’échanges afin de trouver des solutions appropriées et renforcer notre vivre ensemble. Vous voyez que le Président Biya est allé très loin dans la recherche des solutions durables.

Si cette structure avait existé avant, certainement on ne serait pas arrivé à ces manifestations parce que dans son fonctionnement, elle est une structure d’alerte pour permettre au gouvernement d’anticiper. Mais le Président l’a si bien rappelé, aucune œuvre humaine n’est parfaite. Nous souhaitons que les uns et les autres soient francs et sérieux dans le reporting des activités de cette structure dont la portée est bénéfique pour tous les camerounais.

Il également demandé que cesse les agitations manipulées sans fondement qui endeuillent les familles et hypothèquent notre économie. Il a rassurer les camerounais des conséquences qu’il tirera du rapport d’enquête sur la catastrophe d’ESEKA et a félicité une fois de plus nos forces de défenses et les Lionnes indomptable pour les exploits réalisés..Il rassure les Camerounais sur l’avancé des grands chantiers et a invité les investisseurs du secteur privé à se déployer davantage dans la création des entreprises.

Les emplois ont connu une nette augmentation par rapport à l’année 2015. Toute fois, le Chef de l’Etat a invité les jeunes à plus de créativité. Vous convenez donc avec moi que notre Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA tient le Cameroun et les camerounais à cœur. les perspectives d’avenir sont rassurantes et interpellent le déploiement de tous, chacun à son niveau…

* M. François Zavier FONKOU WOLONG est membre du Comité Central de l'UNDP ( Union Nationale Pour la Démocratie et le Progrès)