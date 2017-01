LE SOMMET DE YAOUNDE- CAMEROUN ET L’AJUSTEMENT STRUCTUREL DU FMI LA ZONE CEMAC EST PLACEE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE MAIS SILENCE CRIMINEL :: CAMEROON Le sommet de la CEMAC du 23 Décembre 2016 qu’a déserté le Président Idris Deby avant sa fin a aboutit sans vergogne au placement en ajustement structurel des pays de la zone CEMAC, ce qui signifie qu’au plan social, ça va être compliqué pour les gouvernants d’office placés sous tutelle, on aura affiché le spectre de la dévaluation du franc CFA à ces consommateurs forcés des produits manufacturés (à partir de leurs propres matières premières) importées, afin de leur faire accepter cette forme de sodomisation par consentement.

#ZoneCfa Les quatorze pays de zone CFA n’ont aucun capitaine d’industrie, à l’image d’Ali Dangoté du Nigeria, ou de Mittal l’Indien qui fait la pluie et le beau temps sur l’acier mondial actuellement, les derniers esclaves consentants de la planète terre vivent dans la zone CFA. On y affiche l’euro comme leur monnaie, sans le moindre début de honte, c’est un spectacle d’indignité affligeant, mais comme ceux qui peuvent accéder aux médias sont nés avant la honte, on va faire comment ?