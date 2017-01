Cameroun: Les plus lus en 2016 sur camer.be :: CAMEROON L'année dernière, vous étiez nombreux à porter vos préférences sur certaines de nos publications. Parfois accompagnés des commentaires "pimentés" de remarques aussi bien positives que négatives à notre égard, parfois des paroles frisant les insultes...Nous avons sélectionné pour vous les publications les plus lues sur camer.be

#AndréMarieTala CAMEROUN : SURPRIS EN TRAIN DE SANGA SANGA LA FEMME DE SON VOISIN À DOUALA

Ce Monsieur dont nous tairons le nom est un boutiquier très connu à la Cité Cicam, zone

France-Musique: André Marie Tala et Sam Fan Thomas à l'olympia comme si vous y étiez.

Le concert tant attendu des deux légendes de la musique africaine, André marie Tala et Sam Fan Thomas

Cameroun: Samuel Eto'o et Gorgette Tra Lou unis à jamais

Samuel Eto'o, l'international délèbre footballeur, est entré dans les liens sacrés du mariage religieux avec sa fidèle épouse, l'ivoirienne Georgette Tra Lou.

Cameroun putsch du 6 avril 1984: La liste complète des condamnés à mort et exécutés

Au Cameroun, les citoyens n'ont jamais reçu des informations sur les lieux où se tenaient les procès des personnes arrêtées dans le cadre du putsch d'avril 1984 au Cameroun.

Cameroun: Eglise Evangélique: Le juteux business du Pasteur Dieunedort Kamdem

"Si vous ne donnez pas 10% à Dieu, le diable prendra 90%". La formule n'a pas de sens, qu'importe. Elle fait son effet sur le millier de fidèles en transe.... dans la cathédrale de la foi

Cameroun: Nutrition: Le cube peut nuire à la santé

Utilisé en cuisine pour aromatiser les repas, cet ingrédient peut causer quelques désagréments à l'organisme. A chaque fois qu'elle cuisine son ndolè, maman Mado rajoute à la fin son ingredient secret

Cameroun: La parodie de la mésaventure de Brenda Biya qui fait le Buzz sur le web

Depuis quelques semaines, une parodie de la mésaventure de la fille du président de la république, paul Biya, fait le buzz sur les réseaux sociaux. brenda Biya se plaignait en jenvier dernier d'acte de racisme

CANADA- CAMEROUN: LES SALUTATIONS DES MINISTRES DE PAUL BIYA LORS DES RÉCEPTIONS AU PALAIS DE L'UNITÉ SONT-ELLES DES MARQUES DE RESPECTS NORMALES OU DES MARQUES OBSÉQUIEUSES DE SOUMISSION?



A des époques, pas si lointaines, même les "Grands de ce Monde-là", grands vassaux, princes et ambassadeurs observaient bon gré malgré, l'étiquette qui voulait qu'au-devant du Grand Seigneur-et-Maître, leur Bon Suzerain, avant de présenter leurs requêtes, ils devaient au mieux, se casser en deux en une courbette plus ou moins gracieuse; et au pire, s'affaler à ses pieds, à genoux, la tête au sol, les fesses en l'air et le souffle bloqué

