Vœux de fin d’année 2016 du Mouvement Camerounais Pour la Social-Démocratie [M.C.P.S.D] le 31 décembre 2016 à 20h :: CAMEROON Nous sommes la force de l’alternance, de l’interposition entre ceux qui pensent que le Cameroun disparaîtra après eux et ceux qui pensent que leur tour est venu.

#InParticularTo Dear compatriots,

I wish to convey my warmest greetings to all the Cameroonians, and in particular to all those who spend the holidays away from their loved ones, far from the happiness. I think of all the children who lost their parents in the various accidents which struck our country during the year ending.

The rail disaster of Eséka from which we are still awaiting the outcomes of the investigation carried out by the Head of State, the various attacks which have struck the Far North of the country, road accidents and the diseases against which we were not able to do much.

Chers compatriotes,

Je souhaite adresser mes vœux les plus chaleureux à tous les Camerounais, et en particulier à tous ceux qui passent les fêtes loin des leurs, loin du bonheur. Je pense à tous ces enfants qui ont perdu leurs parents dans les différents accidents qui ont frappé notre pays tout au long de l’année qui s’achève. La catastrophe ferroviaire d’Eséka dont nous attendons toujours les résultats de l’enquête diligentée par le Chef de l’Etat, les différents attentats qui ont frappé l’Extrême Nord du pays, les accidents de la route et les maladies contre lesquelles nous n’avons pas pu grand-chose.

J’ai une pensée tout aussi particulière pour nos parents et grands-parents qui vivent dans la solitude et parfois loin dans l’arrière-pays, loin de nos solidarités, je pense aux malades, et à ceux qui les accompagnent.

I also have a special thought for our parents and grandparents who live in solitude and sometimes far back in the hinterland, far from our solidarities, I think of the sick, and to those who accompany them.

Je pense de façon particulière aux femmes seules, aux veuves qui doivent faire face à certaines réalités d’une autre époque qui s’imposent à elles avec une violence plus grande encore que la perte de leur époux.

I particularly think about single women, widows who must cope with some realities of another era imposed upon them with even greater violence than the loss of their spouse.

J’ai une pensée émue pour nos hommes en tenue de tous les corps depuis les gardes des Eaux et Forêts qui ont vu 5 de leurs membres assassinés par les braconniers cette année alors qu’ils ne demandent qu’à protéger notre flore et notre faune, préserver l’écosystème pour notre bien-être et celui des générations futures, les douaniers, les policiers, gendarmes et

militaires engagés sur les théâtres d’opérations pour la défense de l’intégrité de notre pays et sa souveraineté.

Deux-mille seize a été une année éprouvante pour le Cameroun et les Camerounais.

Two-thousand sixteen has been a challenging year for Cameroon and the Cameroonians.

La situation économique n’a cessé de se dégrader. Sur un plan plus général, le retour dans le cycle de l’ajustement structurel dû à la non-compétitivité de nos économies dans la sous-région, la mauvaise foi dans la mise en pratique de la libre circulation des hommes et des biens dans la sous-région, le chômage en particulier n’a pas arrêté de progresser.

The economic situation has continued to deteriorate. On a more general level, the return to the cycle of structural adjustment due to the non-competitiveness of our economies in the Subregion, the bad faith in the implementation of the free movement of people and goods in the Subregion, unemployment in particular has not stopped rising.

Tant de nos jeunes, tant de familles sont touchées, et sont passées de la pauvreté à la misère. Les salariés des sociétés d’Etat fermées n’ont toujours pas été totalement indemnisés malgré les promesses à eux faites par le Chef de l’Etat.

So many of our young people, so many families are affected, and have gone from poverty to misery. Employees of closed state companies have still not been fully compensated despite promises made to them by the Head of State.

Sur le plan sécuritaire, la secte Boko Haram a continué ses incursions sur notre territoire, mettant à mal notre vivre ensemble, détruisant ce que

nous sommes, elle veut installer chez nous ce qu’elle est. Nous ne l’accepterons jamais!

Chers compatriotes, rien n’est possible sans le rassemblement, sans l’unité. Rassemblés, nous pourrons alors construire l'alternative pour le Cameroun.

Je veux dire à tous les Camerounais, à nos amis, à tous ceux qui espèrent en nous que ce rassemblement et cette union sont en marche. Rien ne viendra les mettre en cause. Nous sommes la force de l’alternance, de l’interposition entre ceux qui pensent que le Cameroun disparaîtra après eux et ceux qui pensent que leur tour est venu. Nous inventons ensemble une nouvelle science politique du nous-commun, du vivre ensemble.

Nous devons aller au-delà de ce qui les oppose pour rassembler parce que nous sommes le Cameroun. Tout au long de cette année qui s’achève, quand je suis venu vous voir, vous m’avez demandé de construire, de réunir les conditions de l'alternance, parce que vous comprenez chaque jour que l’alternance est irréversible, elle est inhérente au cycle même de la vie humaine.

Vous m’avez demandé de construire le Cameroun dans lequel nos jeunes auront envie de réussir et non de s’en aller au péril de leur vie dans le désert ou en mer. Vous me demandez de regarder devant et non de reproduire le monde d’hier. Oui, je vous ai compris!

2017 c’est l’année de la marche, celle qui doit mettre chacun de nous en mouvement pour expliquer, pour convaincre. Aucune main, aucun relais ne sera de trop. Quant à moi, je passerai l’année à nouveau au milieu de vous, pour préparer les grandes victoires de demain, je passerai cette année à vous écouter partout sur le territoire national.

Je tends les bras à la diaspora, aux femmes et aux hommes de bonne volonté, sans peur et sans mendicité. Oui, je sais que vous m’aiderez à rassembler davantage de Camerounaises et de Camerounais vers les combats électoraux qui viennent et pour la présidence de la République.

Je sais la responsabilité immense qui m’incombera à ce moment-là, et je veux y aller, armé de votre soutien. J’aurai besoin de toutes vos énergies pour rassembler toutes les Camerounaises et tous les Camerounais.

Mes chers compatriotes, mon épouse qui m’accompagne dans ce combat, nos enfants qui sont aussi les vôtres, se joignent à moi, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Comptez sur nous, comme nous comptons sur vous, afin que vive le Cameroun, dans la Paix le travail et la patrie!

My dear compatriots, my wife who accompanies me in this fight, our children who are also yours, join me in wishing you a happy new year. Count on us, as we count on you, so that long live Cameroon, in Peace, work and fatherland!

Mon mbon ngouh suih (Dschang)

Bu mwa penya na bwam (Douala)

Gouzu poupoung (en Bana)

Mbembe Mbu (Ekang)

Poket lûm feh, (Bamun)

Barka bee hitadéhesré (Fufuldé)

Guènoguo gua nnoma ya pa’ah (gunu)

Ngounjeu soueu mebroo (Balengou)

Wi i lam (bassa’a)

Oui le Cameroun est beau quand nous l’habillons de cette belle et unique tunique zébrée – bonne et heureuse année 2017

