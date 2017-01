ACCORDS DE COOPÉRATION ENTRE LA FRANCE ET LE CAMEROUN: DÉJÀ 57 ANS Signés le 26 DÉCEMBRE 1959 par le Président AHIDJO et la France du Président Charles de Gaulle. Jusqu’à ce jour, ni Paul Biya, ni Georges Pompidou, ni Valéry Giscard d’Estaing, ni François Mitterrand, ni Jacques Chirac, ni même Nicolas Sarkozy ou François Hollande, n’y ont rien changé. Mais c’est l’article 6 qui suscite plus de curiosités. LIRE 1- la France devra déterminer les choix politiques, économiques et socioculturels du Cameroun. 2- la France devra battre une monnaie pour le Cameroun, le FCFA 3- la France devra orienter la détermination des programmes scolaires du Cameroun à tous les niveaux 4- la France devra disposer dans son trésor public, d’un portefeuille appelé compte des opérations, de 100% des réserves de change du Cameroun. NB : ce pourcentage a évolué en 1972 et 1973 respectivement à Brazzaville et Dakar pour la BEAC et l’UMOA, à 65% et finalement aujourd’hui il se situe à 50%.

WiseMan

Bonne annee 2017 a toi et ta famille cher Larryking!!!



Bonne annee 2017 Blackos!!!



Happy new year Bamenda & Buea!!!



Let 2017 be the year of a new begining for all cameroonian people in Federalism and peace!!!