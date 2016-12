Allemagne: Message de Voeux de la la Cameroon Diaspora Network Germany ! Cher(e)s ami(e)s,Chers CDN.Gistes, Membres de la diaspora camerounaise en Allemagne,Chers compatriotes de partout dans le monde et de l’intérieur du pays.

#CameroonDiasporaNetwork Le Cameroun et la sous-région Afrique centrale sont en perte de croissance comme le sommet de la CEMAC de la semaine dernière à Yaoundé l’a bien révélé. Sur le plan sécuritaire, le Cameroun est Challengé par les terroristes de Boko Haram depuis quelques années. Tout récemment, le problème « Anglophone« a été posé et devra retenir toute notre attention pour un Cameroun uni et prospère.

L’année 2016 aura marqué l’arrivée du terrorisme islamique sur le sol allemand, plongeant de nombreuses familles dans la tristesse et la population entière dans le doute. L’extrême droite gagne du terrain et notre quotidien devient de plus en plus difficile. Nous sommes ainsi en tant que membre de la Diaspora Camerounaise d’Allemagne soumis à un changement de paradigme auquel il faudra s’adapter et apporter des solutions.

Tous les experts s’accordent à dire que 2017 pour le Cameroun sera encore plus difficile et l’impératif de solidarité s’impose. La diaspora a toujours été un soutien indispensable au développement du pays et son rôle sera certainement encore plus important en 2017. La Cameroon Diaspora Network Germany s’inscrira dans cette démarche. Déjà quel est le bilan de 2016 ?

Nous avons mené à bien deux grands projets :

Premièrement : l’éducation étant un pilier important pour notre émergence, nous avons effectivement remis un don important de matériel didactique de formation en MécatroniK Automobile à l’IUT de Bandjoun lors de la cérémonie officielle d’inauguration de cette nouvelle filière universitaire (lien). C’est l’occasion ici de remercier les principaux sponsors que sont : Volkswagen, Autohaus Cameroon, l’université Ostfalia, Celette, Lucas Nülle, Maha, Gys et la GIZ. Les experts de la Diaspora sont régulièrement invités à donner des cours à l’IUT de Bandjoun dans les différents domaines de la mécatronique. Nous remercions ici ces missionnaires du savoir qui apportent des solutions académiques de haut niveau.

Cette nouvelle filière permet ainsi à nos jeunes frères de suivre une formation de qualité dans notre triangle national. Les connaissances en Mécatronique et en Automobile sont fondamentales pour l’industrialisation de notre pays.

Deuxièmement : le 4 Aout 2016 à l’université de Douala, nous avons organisé avec la faculté des sciences une conférence scientifique, qui a été très courue par les entreprises locales, permettant ainsi un cadre d’échange entre les experts de la Diaspora, les scientifiques des universités du Cameroun et les entreprises pour résoudre les problèmes électriques et informatiques dans notre pays.

Un numéro spécial de notre CDNG Magazine est en préparation pour présenter et archiver les recommandations de cette conférence placée sous le patronage du gouverneur de la région du Littoral.

En ce qui me concerne, je ne serais plus candidat à la présidence de notre association en 2017. J’espère avoir depuis 2008 impulsé des idées nouvelles dans la diaspora et je sais que ma préoccupation majeure aura été l’éducation et la formation des jeunes de notre pays. Ceux-ci seront les acteurs de demain. Dans un monde en pleine mutation et plein de dynamisme le Cameroun a plus que jamais besoin d’une jeunesse bien formée et prête à affronter les défis de la compétitivité internationale. Cela veut dire que les jeunes Camerounais doivent pouvoir maitriser les nouvelles technologies pas seulement de l’information et de la communication mais aussi les technologies mécaniques, électroniques et autres pour pouvoir fabriquer et entretenir les machines et outils qui nous permettront d’avoir une agriculture de seconde génération et une mobilité qui garantisse la sécurité des biens et des personnes.

Ceci aura été notre modeste contribution au grand besoin de notre pays et je souhaite aux prochains dirigeants de notre association de continuer dans cet esprit en mettant à côté l’intérêt personnel (le « la la la ») pour se concentrer sur les intérêts de la jeunesse camerounaise.

Tout ceci et cet engagement bénévole doit être salué, je remercie ainsi tout ceux qui nous ont aidé dans notre mission en 2016. La coopération Allemande par son agence GIZ qui continue à nous encourager à œuvrer pour le développement de notre pays, les autorités universitaires et très particulièrement les recteurs des universités de Dschang et de Douala qui nous ont permis de nous exprimer et de démontrer notre savoir-faire. Les enseignants avec qui nous échangeons au quotidien et pour finir je tiens à remercier tous les membres de la diaspora pour leur soutien direct et/ou indirect. Vos encouragements nous montrent que nous sommes sur la bonne voie.

Pour finir je remercie très sincèrement nos associations membres pour leur soutien : il s’agit du Challenge Camerounais, de Camfomedics du Club des Amis d’Allemagne et de Koegni Ehealth.

Mon bureau exécutif et moi-même vous souhaitons de tout cœur ainsi qu'à vos familles respectives TOUT DE BON en 2017.

Vive la Cameroon Diaspora Network Germany !

Vive l’Allemagne

Vive le Cameroun

Dr. Christian Kouam

Président de la CDN.G

Yaoundé, le 30 décembre 2016