Cameroun, Rétro : Ces journalistes qui ont marqué la diaspora camerounaise en 2016 :: CAMEROON S’il fallait relever une liste complète des meilleurs journalistes au niveau de la diaspora camerounaise pour 2016, la tâche nous serait vraiment difficile, ils sont nombreux les directeurs d’opinion, journalistes reporters, présentateurs ou animateurs culturels qui ont chacun réussi 2016 à leur façon.

#BorisBertold Au terme de cette année, la rédaction de Camer.be a choisi de faire un zoom sur trois jeunes journalistes qui ont retenu son attention pour la qualité de leur travail, leur objectivité et leur sens de créativité.

Boris Bertolt, Mohamadou Houmfa, Abdelaziz Mounde pour ne citer que ceux–ci sont des noms qui ont marqué la diaspora camerounaise au courant de l'année 2016. S'il existe un dénominateur commun qui lie ces compatriotes, c'est qu'ils sont tous des journalistes, vivant hors du territoire camerounais.

Journalistes iconiques leurs brushing ont rapidement trouvé preneurs sur les réseaux sociaux et ont même souvent inspiré des médias camerounais.

Que ce soit les revues de presses quotidiennes de Houmfa Mohamadou, en passant par des chroniques de Abdelaziz Moundé ou mieux encore les alertes quotidiennes de Boris Bertold, ils ont tous au courant de l'année 2016, offerts des séquences cultes sur les réseaux sociaux.

En 2016, Boris Bertolt, Mohamadou Houmfa, Abdelaziz Mounde ont souvent eu la primeur de l’actualité camerounaise qui était aussitôt relayée sur les réseaux sociaux avant que les autres médias ne prennent le relais.

Leurs pages respectives sont devenues des véritables sources d’information

Abdelaziz Mounde

A la radio comme à la Télé, ce Consultant en Communication et Relations Internationales/Journaliste, éditorialiste, chroniqueur, jeune féru de la plume est le genre touche à tout qu’on prend plaisir à écouter à lire ou à regarder.

Quand il ne fait pas « l'invité » (émission télé), il informe, anime et fait la joie de ses fans.

Auteur d’un Guide sur le patrimoine du Cameroun en Europe et fondateur des Journées camerounaises du patrimoine, il initie, collabore et favorise au développement de projets de valorisation du patrimoine africain dans le monde

Boris Bertold

Ce jeune journaliste reporter est sans conteste l’une des révélations de cette profession pour ces dernières années. Plume affinée et clarté de langage, Boris Bertold est le prototype du journaliste camerounais des temps modernes qui peut jongler sur n’importe quel type de sujet, politique, social ou culturel. Ses reportages mettent à nu avec le ton et les mots qu’il faut les multiples problèmes de notre société. Pas étonnant que ses alertes sur les réseaux sociaux aient gagné la confiance des lecteurs

Boris Bertold est aussi, doctorant en criminologie et auteur de « L’avion du Président » paru aux éditions du Schabel. Une enquête inédite au cœur du processus d'acquisition foireuse d'un avion pour Paul Biya, un des plus grands scandales de l’ère Biya, qui a déjà conduit une demi-douzaine de hauts responsables de la république en prison. Ouvrage disponible dans les bonnes librairies depuis le 31 août dernier.

Mohamadou Houmfa

Mohamadou Houmfa coanime depuis quelque mois l’émission Votre santé, votre avenir sur La Voix de l'Amérique ( VOA) avec Rosine Munezero. En peu de temps ce jeune journaliste a fait un chemin extraordinaire au point où certains auditeurs de l’émission ont été jusqu’à dire que Mohamadou aurait raté de vocation car, selon eux, il aurait dû embrasser la carrière de médecin. Houmfa Mohamadou ne fait pas de cadeau dans ses interviews et analyses à quelque secteur, santé, économie, politique que ce soit. Un modèle d’équilibre et d’objectivité comme on en trouve rarement.

Sur la toile, il a habitué ses fans à le suivre à travers ses revues de presses camerounaises quotidiennes et ses analysesBoris Bertod, Houmfa Mohamadou, Abdelaziz Moundé ont toujours été à l'affût des informations sur le Cameroun. Les informations postées par eux sur la toile ne cessent de créer le buzz. Leurs reportages mettent à nu avec le ton et les mots qu’il faut les multiples problèmes de notre société.

Que ce soit l'affaire Monique Koumatekel, le drame d'Eseka, les émeutes de Bamenda, les tortures infligées par les forces de l'ordre aux étudiants de l'université de Buéa... Minute by minute ces journalistes à travers leurs posts ont relayé le film des événements. Vivement que ce trio puisse entretenir la même flamme en 2017.

