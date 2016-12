Cameroun,VERBATIM sur COGITARE: PAS, PERSPECTIVES :: CAMEROON Nous Camerounais, avons souvent tendance a l'oublier, mais le Cameroun n'est pas le seul pays a avoir vecu l'experience du PAS.

#LePAS1 En effet, de nombreux autres pays Africain sont passes par les fourches caudines du FMI et de sa therapie de choc au meme moment que nous, mais la plupart en ont tire meilleur profit, et semblent en tout cas presenter une physionomie plus reluisante que la notre.

Quand on voit ce que le PAS1 a provoque comme metamorphoses et bouleversements au sein de la societe Camerounaise, il est difficile de ne pas redouter qu'un deuxieme entraine la disparition pure et simple de l'Etat, au sens moderne et contemporain du terme, celle de notre economie egalement.

Ci-contre, ce que j'ecrivais deja, dans une publication en date du 15 Fevrier 2014.

Force m'est toutefois de citer ici, quelques exemples, parmi les erreurs commises alors, qui pour grande partie, expliquent la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui:

1- Alors qu'il n'y avait aucune incompatibilite entre les deux, c'est sous pretexte du PAS1, que la planification a ete abandonnee comme cadre de programmation economique.

En effet, le PAS dans son principe, ayant pour but de retrouver une meilleure adequation entre les ressources budgetaires et leur utilisation, le plan aurait simplement apporte un outil supplementaire de prevision et de controle. L'abandon du Plan a eu pour consequence, non pas d'ameliorer la realisation des projets d'investissement avec une meilleure utilisation des ressources y affectees, mais plutot d'en augmenter les aleas, tout en permettant l'accumulation de fortunes subites, au sein de la Haute et moyenne Administration.

2- Le PAS1 est a l'origine de la generalisation de la corruption au sein de l'Administration, qui a beneficie d'une tolerance au depart,

en compensation des baisses drastiques de salaires, decidees dans le cadre de la reduction des charges et du train de vie de l'Etat. Cette corruption a atteint des proportions qui necessiteraient des mesures pluys radicales que celles appliquees jusque la.

3- Le PAS1 est a l'origine d'autres pratiques peu orthodoxes au sein de l'Administration, dont en particulier le developpement de comptabilites parallelles, par la non declaration de certaines ressources dont le paiement est exige en especes, a des guichets aussi volants que multiples; posant du coup les fondations d'une veritable economie mafieuse, parallelle.

En somme, la malgouvernance chronique fait du PAS un cercle quasi-vicieux pour notre pays, helas!

4- Le PAS1, en exigeant la privatisation de la plupart des Services Publics non Administratifs, est a l'origine de la desorganisation, autant que de la destructuration qui en a decoule, et dont la societe Camerounaise continue de patir gravement. C'est le cas concernant les fournitures de l'eau, de l'electricite, de la Sante publique, de l'Education, des Transports, etc...

De la part des Autorites, le reflexe dans une telle perspective, est toujours, et en premier, un retour au Colbertisme, tant par la creation de nouvelles sources de taxation, que par un elargissement des assiettes fiscales existantes. Ceci fragilisera davantage les masses inferieures, aggravant du coup les inegalites, autant que les clivages sociaux.

Ce meme Colbertisme aurait pu se faire, de maniere indolore, en ameliorant la securite des recettes grace a une meilleure tracabilite via la generalisation de l'outil informatique.

La recuperation des sommes issues de multiples prevarications, placees tant a l'etranger, qu'a l'interieur du pays, pourrait aussi permettre d'amortir le choc, mais necessiterait plus de determination, adossee a une volonte politique plus palpable. Les Camerounais ne se sont pas remis du premier PAS. Le deuxieme

ne sera sans doute pas une formalite. Penser le contraire pourrait se reveler redhibitoire.

Ce qui semble important a souliger ici, c'est la chose suivante: quand on n'a pas su eviter d'en arriver la en faisant preuve de responsabilite dans la gouvernance, le probleme n'est plus celui du PAS en tant que tel, mais plutot celui de celles et de ceux qui ont la responsabilite de l'appliquer; surtout lorsque ceux-ci ont un agenda particulier, qui ne cadre pas avec l'interet general au-dessus de toute autre consideration. C'est en tout cas ce que semble reveler l'experience Camerounaise, comparee a celles d'autres pays, qui sont passes au travers d'un premier PAS, pratiquement au meme moment!

COGITARE: SANS BONNES QUESTIONS, POINT DE BONNES REPONSES!

La periode du PAS* peut etre releguee dans un passe certes douloureux, meme si elle n'a permis qu'a "assainir" partiellement notre economie moribonde, et que les populations fragilisees continuent stoiquement d'en payer le prix au quotidien.

Il n'est pas rare de voir certains aujourd'hui, s'en servir pour expliquer/justifier tant notre retard sur le front du developpement, que les contre performances de notre econmie: Nous sommes-nous deja pose la question de savoir pourquoi a trois exceptions pres (Indonesie, Malaisie, Coree du Sud) les pays d'Asie de la zone ASEAN par exemple, pourtant moins riches que le Camerounpour la plupart, n'ont pas connu de PAS? Le PAS n'a jamais ete une fatalite. A la rigueur, sans doute etait-il un mal parmi les moindres. Mettre aujourd'hui sur la table la question de son opportunite serait ouvrir un debat inopportun, une perte de temps, autant que d'energie. Cela etant, de meme que la theorie dite de "l'effet de levier" encourage une entreprise a emprunter sous certaines conditions pour financer sa croissance, les

sacrifices multiformes consecutifs au PAS auraient pu etre capitalises, afin de mettre definitivement notre pays sur les rails d'une emergence plus certaine.

Le maintien du meme systeme qui nous a menes au PAS, et fonctionnant sur les memes ressorts, laisse malheureusement craindre que l'experience du PAS soit a reediter d'ici quelques decennies, dans l'hypothese la plus optimiste. A la tete de ce systeme, les memes hommes et femmes, montrant des signes de leur refus de s'adapter** en se mettant a la hauteur des enjeux de l'heure, a defaut de ceder la place a une releve soigneusement preparee. Il s'agit d'une generation de Dirigeants (Tous ages confondus) au courage et a la vision patriotique sujets a caution, au vu de certains choix et decisions; a l'oppose de Evo Morales, tel qu'il apparait dans une declarations, ou il dit la determination qu’il lui a fallu pour vaincre les resistances a sa volonte de changer son pays.

Outre le systeme, et ses Dirigeants, les termes de l'echange nous liant au monde Occidental constituent une autre entrave a notre developpement. C'est ce dont il s'agit ici! Les accords APE recemment signes avec la France en constituent un des principaux supports. Le Franc CFA et les regles regissant le fonctionnement de cette monaie d'origine, d'inspiration et de gestion exogenes, viennent enfin pour l'essentiel completer la gangue servile qui nous enserre.

Le veritable essor devra passer par une remise en question des quatre elements cites ci- dessus, sans quoi les perspectives de notre pays se limiteront a un eternel equilibrisme de survie; et notre economie quant a elle, restera enfermee dans le cercle vicieux d'un eternel recommencement.

Evo Morales nous montre que grace au courage tout est possible. Il nous indique surtout la voie a suivre, mais ca, nous le savions deja tous; plus ou moins!!

* Plan d'Ajustement Structurel

** Restant etrangers au domaine du Numerique pour beaucoup (juste pour exemple)