   Cameroun, Catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016: Medcamer se propose d'effectuer une évaluation multi-disciplinaire, clinique et psychologique des victimes reçues dans les hôpitaux :: CAMEROON

Cameroun, Catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016: Medcamer se propose d'effectuer une évaluation multi-disciplinaire, clinique et psychologique des vic Souvenons-nous : le Cameroun a connu le 21 octobre 2016 une catastrophe ferroviaire avec un lourd bilan humain.

#L'hôpitalLaquintinie Cette tragédie a donné lieu à un formidable élan de solidarité.

Medcamer a modestement participé à cet élan par une campagne d'incitation aux dons de sang, mais aussi par une collecte de fonds grâce à laquelle diverses actions ont été conduites : remise de kits de première nécessité à des victimes à Yaoundé et à Douala, soutien à l'équipe de la cellule d'écoute de l'hôpital Laquintinie à Douala et achat de réactifs de laboratoires destinés à l'analyses des poches de sang collectées. (http://www.medcamer.org/category/actions-et-projet...)

Deux mois après la catastrophe, la question du devenir physique et psychologique de ces victimes se pose. Notamment la gestion des séquelles et complications liées à l'accident.

Medcamer se propose d'effectuer une évaluation multi-disciplinaire, clinique et psychologique des victimes reçues dans les hôpitaux. Nous souhaitons continuer d'accompagner et de soutenir une centaine de patients à Yaoundé (site de l'hôpital central) et une centaine à Douala (site de l'hôpital Laquintinie).

Ces prestations seront offertes gratuitement par des professionnels bénévoles membres ou partenaires de Medcamer. Nous comptons sur la générosité du grand public pour faciliter la réinsertion sociale de ces victimes dont certaines sont sujettes aux séquelles physiques et aux effets néfastes du stress post traumatique.

Les contributions financières peuvent être faites

- par transfert aux numéros 656 94 50 50 ou 654 35 73 11 (objet: MedSupport)

- par leetchi :

https://www.leetchi.com/c/medsupport-suivi-victime...

Ne les oublions pas.

