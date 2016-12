France- Cameroun-Diaspora-RIP: Monsieur Tchoumbia Albert ou l’art de l’échange, de la discussion et de la conviction. Je voulais envoyer encore une information à la Diaspora Camerounaise? Et je saisis Tchoumbia…Mes doigts se crispent … Depuis le 18 décembre 2016 : Mbeu Tchoumbia est décédé. Les premiers doutes m’envahissent …

#UneDiaspora Tous ses projets pour unir la diaspora Camerounaise et en particulier la Fédération du NDE, n’ont pas vraiment abouti !

Nous voici 10 jours après son décès; je n’entends rien...je ne lis rien

Plus de messages, plus d’emails, plus de nouvelles !

Qui va donc informer cette difficile et indiscipline Diaspora.

Qui va donc donner ce tempo …

Un arbre est tombé. Son amour, son don pour cette diaspora était immense.

Il a tout donné : son temps, sa vie et il s’en est allé !

Ce n’est pas le comment qui est important…De quelle manière allons lui rendre hommage ?

Une diaspora qui n’enterre pas ses membres peut-elle avoir un avenir commun ?

Une diaspora indifférente, occupée recroquevillée, peut-elle regarder devant ?

J’ai mal, nous avons mal, mais nous ne réagissons pas.

Nous sommes tous appeler à partir et parfois seul ! Loin de nos amis et de nos familles, c’est le sort des expatriés…des immigrés.

Je vous demande sincèrement de nous unir dans cet instant pour dire Au revoir à ALBERT TCHOUMBIA, MBEU.

HOMMAGE à ALBERT TCHOUMBIA, MBEU

> Levée de corps

jeudi 12 janvier 2017

QUAI DE LA RAPEE – 9h30

> Hommage à PARIS

vendredi 13 JANVIER 2017

A AULNAY SOUS BOIS

Contact :

MAMA BIBIANE : 06.52.88.50.99

Ton amie, Caroline PEGANG