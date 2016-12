CÔTE D'IVOIRE :: Côte d'Ivoire: Les clés de 512 logements remises aux acquéreurs :: COTE D'IVOIRE Les plus sceptiques ont eu tort de qualifier ce projet d’opération trompe-l’œil. Le programme présidentiel de logements sociaux est bel et bien une réalité. Et les promesses faites par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de la campagne présidentielle en 2010, ont été tenues.

#LogementsSociaux Les premiers logements sociaux ont été livrés aux différents acquéreurs la semaine dernière à la Cité Ado à Yopougon par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Ce, en présence de quelques membres du gouvernement ivoirien et des maires des communes d’Attécoubé et de Treichville.

Pour un objectif de 2.172 logements à réaliser à termes à la Cité d’Ado, 512 sont disponibles et habitables pour cette première phase de remise des clés.

Ces logements comprennent des 02 pièces, 03 pièces et 04 pièces. Le reste des logements sera livré sur plusieurs tranches. Mais, pour cette cérémonie officielle le Premier Ministre Duncan n’a remis qu’une dizaine de clés aux nouveaux acquéreurs de cette cité qui porte le nom d’une personnalité de renommée mondiale : Son Excellence Alassane Ouattara.

Le ministre de la Construction, de l’Urbanisme et en charge du Logement et de l’Habitat Social , Mamadou Sanogo, a rendu hommage au Président Ouattara pour s’être investi dans la mise en œuvre effective de ce programme et qui a procédé à la pose de la première pierre de cette cité en janvier 2012. Et ce, avec la ministre Nialé Kaba alors en charge du logement social. Il a indiqué qu’avoir un logement c’est la dignité de chacun. « C’est pourquoi, nous ne tarissons pas d’éloges à l’endroit du Président Ouattara, pour avoir initié ce premier programme de logements pour aider ses concitoyens à se doter d’un toit », a-t-il relevé.

Pour lui, les bénéficiaires de ces logements ne sont plus dans l’angoisse des fins de mois. Il a exhorté ces nouveaux acquéreurs à maintenir cette cité belle et propre. « Je vous encourage à mettre en place le syndicat des copropriétaires, à l’animer et à faire respecter les règles de copropriété à la cité Ado », a suggéré Mamadou Sanogo.

Encourageant ainsi les acquéreurs dont les logements ne sont pas encore livrés à poursuivre leurs efforts pour pouvoir entrer en possession de leurs maisons. Il a annoncé une autre remise de clés à Bingerville à partir du 12 janvier 2017. Un mois après, a-t-il poursuivi, ce sera le tour de Grand-Bassam (Modeste).

En tout cas, le ministre de la Construction a invité les acquéreurs à faire confiance aux promoteurs immobiliers. Mamadou Sanogo se dit déterminé à accélérer la production de logements à cause de son effet amplificateur sur l’économie en général, mais aussi pour son effet sur le pouvoir d’achat des individus par la réduction du coût du loyer. Se portant avocat des promoteurs immobiliers, le ministre Sanogo a invité les établissements bancaires à jouer leur partition. « Les Ivoiriens attendent l’application effective des taux de crédit acquéreurs à 5,5 % et la durée des prêts de 15 à 20 ans », a-t-il lancé.

Félicitant tous les promoteurs immobiliers impliqués dans la réalisation du programme de logements sociaux du Président Alassane Ouattara. Quant au Premier ministre Daniel Kablan Duncan, il s’est réjoui de la remise des premières clés aux acquéreurs de la Cité Ado. « (…) Soyez désormais les ambassadeurs du projet du Président Ouattara chez vos voisins et dans vos régions » at-il exhorté. S’inscrivant dans la même veine que le ministre Mamadou Sanogo, le Premier ministre a invité les différentes banques à accorder des prêts acquéreurs aux taux bonifiés. Notamment 5,5% pour une période de 15 à 20 ans. « Toutes les garanties sont aujourd’hui réunies , notamment, la garantie commerciale avec le nombre important de dossiers de souscription, la garantie foncière avec la délivrance des arrêtés de concession définitifs ( ACD) et le programme d’aménagement foncier initié par le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme.

Le chef du gouvernement a salué la détermination des acquéreurs à surmonter les diffé- rentes difficultés. Mais les a rassurés que des dispositions seront prises de concert avec le ministre du Budget, pour l’accélé- ration des travaux de Voiries, Réseaux et Assainissement (VRD) sur le site de Songon Kassemblé. Le directeur de Piemme – Construction, en charge de la réalisation de la Cité Ado, Coulibaly Siaka a rendu un vibrant hommage à Ouattara, Nialé Kaba et Mamadou Sanogo, pour leur détermination dans la réalisation de ce projet. Il est bon de noter qu’au total, 11.369 logements seront livrés progressivement par périodicité de deux mois à partir de janvier 2017.

Les critères d'éligibilité à un logement et / ou à un terrain aménagé.

Toutes les catégories de logements (sociaux, économiques, de standing) et de terrains aménagés sont réservés aux ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Les non Ivoiriens quant à eux, sont uniquement éligibles aux logements de standing et aux terrains aménages, qu'ils soient de France, d'Italie, d'Allemagne, de Suisse, d'Espagne, d'Angleterre, de Belgique etc.

2- Les Coûts des logements:

- Logement de standing: plus de 22900 Euros.

• Logements de moyen standing : entre 27428 et 38168 Euros.

- Logement sociaux compris : entre 7634 et 15268 Euros.

• Logement économiques compris entre 15268 et 22901 Euros.

• Les frais de dossier de la pré-souscription s'élèvent à 50 Euros payables le jour de la pré-souscription au stand des promoteurs ou de celui du CEFFAL.

Un reçu de paiement vous sera délivré à ces différents stands.

3- Les pièces à fournir pour la pré-souscription:

- Copie d'une pièce d'identité;

- Un bulletin de salaire de moins de trois (3) mois;

- Copie des deux (2) derniers relevés de compte;

- Une quittance de loyer.

TRES IMPORTANT A SAVOIR

Les ménages intéressés par les logements sociaux ou économiques doivent s’engager dès maintenant car, c’est la seule opportunité qui leur est offerte pour l’acquisition de leur première résidence à un prix très bas en raison des avantages fiscaux et des conditions favorables d’accès au foncier octroyés aux promoteurs par l’Etat dans le cadre du programme des logements sociaux et économiques.

Ne peuvent bénéficier de ce programme que les personnes ou ménages ayant fait la pré-souscription.

Plus de 71 chantiers de construction ont démarré simultanément sur toute l’étendue du territoire

Les conceptions architecturales des programmes immobiliers varieront d’un promoteur à un autre. Ainsi certaines seront verticales (immeuble R+4 maximum) et d’autres horizontales (maisons basses individuelles ou en bandes). Les matériaux et techniques de construction varieront également selon les promoteurs.

Toute personne qui souhaiterait s’inscrire au programme de logements sociaux, économiques et de standing devra obligatoirement passer par la pré-souscription.