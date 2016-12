Cameroun: Sortir de la Francophonie :: CAMEROON Cameroun: Sortir de la Francophonie :: CAMEROON Le véritable message de nos frères anglophones est que nous ne pouvons continuer à fonctionner avec un pays bâti sur des fausses bases. Voici un pays, où on nous a fait croire qu’on pouvait à la fois servir le colonisateur et son peuple. Le Cameroun dans ses institutions et sa politique actuelle a été mis en place par une France victorieuse d’une guerre contre les nationalistes. Le pire est que nous camerounais l’avons accepté et érigé ce grand écart en modèle. #FrèresAnglophones Les revendications actuelles sans le dire sont un appel à tous les camerounais francophones et anglophones à enfin faire face à leur histoire; une histoire d’un peuple ayant perdu sa lutte de libération nationale avec des héros remarquables, mais un peuple qui a perdu quand même et qui a développé une « psyché » de perdant avec tout ce que cela comporte. Ecoutons-nous francophone parler des anglophones. Nous avons le même language que celui des colons français alors que les camerounais les combattaient dans le maquis. Est-ce un hasard? Nous avons étés contaminés par les méthodes de l’oppresseur et sommes devenus oppresseurs de notre propre peuple. Quand je dis nous ici, il s’agit de ce camerounais que nous sommes tous devenus, ce camerounais qui n’a pas combattu le colon mais jouit des privileges de l’indépendance, ce camerounais qui ne s’est jamais intéressé à cette histoire… Est-ce parce que nous sommes du mauvais côté de l’histoire? Suivre @camerbe



La preuve est que une fois rattrapés comme nous le sommes actuellement, nous commençons d'abord par être dans le déni, « il n'y a pas de problème anglophone » puis ensuite nous pataugeons sur des faits et dates qui devraient pourtant être dans nos livres d'histoire. Ce qui est vraiment bizarre, c'est notre manière d'être sur la défensive et la manière dont nous nous braquons avec beaucoup de violence contre nos frères anglophones qui heureusement pour nous n'ont pas subi cette « guerre psychologique anti-revolutionnaire » française inventée uniquement pour nous camerounais. Elle avait pour ambition de nous affecter à très long terme et j'ai l'impression que ses effets sont toujours à l'oeuvre aujourd'hui. Les anglophones nous montrent la lune et nous francophones idiots, nous regardons le doigt. Ils sont dans une certaine mesure notre dernière chance de sortir définitivement des bricolages institutionnels qui n'avaient pour but que de permettre à la France de tirer son epingle du jeu dans la machine néo-coloniale qu'elle mettait soigneusement en place avec ceux qui ne l'avaient pas combattus. Comme cette histoire du pétrole de Limbe qu'il fallait commencer à exploiter en 1972 après les nationalisations de 1971 en Algérie et qui nous aurait valu la reunification et donc notre fête nationale du 20 mai 1972… (lu dans le livre Kamerun) Si c'est le cas, le projet de francophonisation et était bel bien un projet de l'ex-puissance coloniale, alors pourquoi le défendons-nous aujourd'hui? Ensuite il était avant tout un projet économique d'exploitation des richesses de tout le Cameroun – libre et indépendant! – appartenant à tous les camerounais, anglophones et francophones! Pourtant la perspective d'une sortie de la francophonie serait avant tout une sortie du colonialisme français non expurgé au Cameroun; elle mettrait un point final à tous ces pactes signés qui plombent encore aujourd'hui nos pays francophones qui tardent à se developper économiquement. Mais tout cela dépendra de la capacité de l'élite dirigeante francophone à s'émanciper non seulement du projet colonial dont ils sont aujourd'hui devenus les promoteurs mais aussi d'en finir avec la duplicité qui consiste à usurper l'étiquette de « nationaliste » sans jamais poser aucun acte patriotique… à commencer simplement par celui de raconter l'histoire des véritables héros.

tuveuxmonzizi..jevai @

I like this Man too much .He talk always fine fine talk talk

vraigars @Bekolo,veuillez bien préciser votre sujet pour éviter de possibles incompréhensions.La Francophonie en tant qu'organisation,le Cameroun n'y est entré qu'à la fin des années 1990,quasiment au même moment où il adhérait au Commonwealth.Pour le reste,je ne reviens pas sur la pertinence de ce que vous dites quant à notre passé et la manière dont certaines choses(l'unification) se sont passées.Sans remettre en cause la pertinence des problèmes ,griefs et revendications soulevés(et qui sont réels),je m'interroge sur la méthode,la démarche,et je me consterne devant la réaction.

Epervier @VRAIGARS



Êtes-vous consterné par la "réaction " qui consisterait en la rédaction de cet article par son auteur?



Ou bien la réaction dont vous parlez serait la somme des multiples grèves actuellement en cours, conduisant à ce qui a été présenté à partir d'un certain moment comme "le problème Anglophone "?



Pourriez-vous me faire la faveur d'expliciter?





Bastons "Le véritable message de nos frères anglophones est que nous ne pouvons continuer à fonctionner avec un pays bâti sur des fausses bases"



Jean Pierre Bekolo,



C'est la stricte vérité que nos frères francophones ne pigent pas ou ne veulent pas piger.

Bravo pour cette simple phrase qui résume tout.





excamerounais Monsieur Bekolo,

J'apprécie chacune de vos prises de paroles et votre sens de l'analyse. Mais ce qu'il faut à la tête du Cameroun, c'est un homme d'Etat. Soucieux des préoccupations du peuple et du devenir de la nation.

Car comment expliquer qu'un pays comme le Cameroun confie : les aéroports, les pots, la fabrication des CNI, tous les grandes sociétés : eau, électricité, téléphonie, etc... et bientôt aussi les grands axes routiers à des étrangers???

Voilà un pays qui serait capable d'organiser une élection présidentielle avec des millions d'électeurs en cas de vacance du pouvoir en 3 mois, alors qu'il a mis près de 2 ans à organiser l'élection du président de la fécafoot avec un collège d'une centaine d'électeurs seulement,



Sortir ou rester dans la francophonie, m'est égal. Parce qu'on pourra toujours pousser le bouchons plus loin en disant aussi qu'on cesse de parler français ou anglais.







vraigars @Epervier,vous avez raison de poser la question.A la relecture de ma réaction,je constate effectivement que je suis resté presque vague sur ce point.Mais dans ma pensée,"méthode et démarche " s'applique aux grévistes ;tandis que " réaction " s'applique à l'autorité publique dans toutes ses composantes.

Larryking @ Jean Pierre Bekolo



Je suis d'accord avec vous sur toute la ligne.



J'ai dit ici il y'a de cela quelques années que s'il y'a un pays de l'ancien pré-carré français d'Afrique noire qui peut facilement échapper aux serres de l'ancienne puissance coloniale s'il le veut, c'est le Cameroun!!! Puisqu'on parle toujours des pressions françaises, il faudrait donc passer le pouvoir à nos frères anglophones et de faire bloc derrière eux, pendant que nos frères du nord active une autre ligne de résistance dans le monde arabe! J'ai fait la suggestion en 2013 que mr. Biya pouvait utiliser les élections sénatoriales pour commencer ce processus-là en faisant de mr. Fru Ndi sont successeur constitutionnel, mais il a préféré lui bloquer la porte du Sénat et mettre Niat à la place.

Larryking Les gens aiment nous raconter comment il a les mains liées pour justifier certaines choses, mais quand tu portes le ballon et que tu es encerclé de tous les côtés, tu passes la boule à un coéquipier qui peut aller mettre le but noonnn ? Avec Fru Ndi President du Senat, Biya lui passerait le pouvoir quand il veut, où il veut et comme il veut, en moins de 24 heures sans que la France aie le temps de voir quoi que ce soit venir. Les Francais passeraient par où pour imposer leurs agendas à Pa'a Fru Ndi?



Et ça m’amuse même de voir @Gabson être en faveur d’un président anglophone 3 ans plus tard. A l’époque quand J’ai dit ça, il n’a pas soutenu l’idée. S’il voulait vraiment le progrès du Cameroun, il saurait reconnaitre les bonnes idées même si elles viennent d’un progressiste.



gabson @Larryking,

1- J'ai perdu mes réflexe d'"anglophone", mais je suis plus anglophile que vous, pour avoir vécu au Rwanda et vu comment on passe du français à l'anglais en 10 ans! OUI! Le CAMEROUN lef erait en 05 ans!

2- sauf que Mr. Bekolo, comme beaucoup, dit une chose et son contraire: il condamne le déni dont font preuve les "francophones" (dont j'ignore à quel moment auraient-ils parlé!) consistant à nier l'existence d'un "problème anglophone", tout en affirmant que le problème réel qui est posé est celui de...la décolonisation non-achevée, ce que j'appelle en français facile, la SOUVERAINETE!!!



3- quant aux progressistes, e combats chez vous une sorte de lâcheté vous poussant à chercher les raccourcis pour "renverser les néocolons"! Or, nous devons nous demander: qu'avons-nous fait usqu'à cet âge pour parvenir à la SOUVERAINETE???

Epervier @VRAIGARS



#6



C'est beaucoup plus clair.



Concernant la "méthode et la démarche" (les grévistes ), je ne leur jeter ai jamais la première pierre ; connaissant le Cameroun.



La grève est un moyen de revendication extrême qu'on ne choisit que lorsqu'à bout de solutions et excédé.



Je considère que toute la responsabilité de la situation actuelle repose sur la tête de chaque gouvernant néo colon au pouvoir au Cameroun.



Ces destructeurs planifient le chaos età son avènement, n'ayant plus d'autre choix que de trouver en urgence des solutions d'apaisement pour des problèmes qu'une bonne gouvernance ordinaire aurait résolus par anticipation, toute honte bue mais non assumée, ils veulent continuer de se donner des airs de respectabilité en exigeant des grévistes qu'ils affichent des comportements et adoptent des méthodes jugées "acceptables".



Mais nous sommes déjà en situation de crise aiguë.

L'état de la nation sous les néo colons étant un état de crise

Epervier



Mais nous sommes déjà en situation de crise aiguë.

L'état de la nation sous les néo colons étant un état de crise permanente "ordinaire"

Larryking @Tous



L'intégralité du projet de loi des finances 2017:



http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-finances-lintegralite-de-la-loi-de-finances-2017-278037.html



C'est important de le telecharger.



@Gabson

C'est la 2e fois en 2 jours que tu sembles me melanger avec @Epervier. Et pourtant meme s'il est lui aussi un opposant au regime Biya, il lui faut beaucoup raffiner son message pour que son discours ressemble au mien.