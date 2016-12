CAMEROUN :: Poursuites : Le maire de Sangmélima au Tcs :: CAMEROON André Noël Essian doit répondre ce 27 décembre de la gestion du budget de sa commune.

#AndréNoël Le premier magistrat de la ville de Sangmélima André Noël Essian doit se présenter au Tribunal criminel spécial ce mardi, 27 décembre 2016. Le chef de l’exécutif communal de cette collectivité Territoriale décentralisée sera entendu ce jour sur la gestion des engins de sa commune ainsi que la gestion du budget de cette municipalité. Quatre conseillers municipaux de la commune de Sangmélima ont également été convoqués ce jour au Tribunal criminel spécial.

Il s’agit notamment de Mathurin Bindoua, Awo’o Ayolo, Emmanuel Akono et Kosmas Akoulou. Le maire et les conseillers municipaux cités sont attendus au cabinet du juge d’instruction Aman.

A titre de rappel, l’ex préfet du département du Dja et Lobo, Bernard Marie Mba au plus fort de la crise avec le maire de Sangmélima avait déjà dénoncé la gestion du maire André Noël Essian. Bernard Marie Mba avait alors prévenu que le maire André Noël Essianet d’autres maires du département du Dja et Lobo allait faire l’objet d’une enquête par le Tcs pour faire la lumière sur leur gestion dans les ommunes de ce département.