Cameroun, Livre: Un diplomate au service de l'archevêque de Shanda Tonme :: CAMEROON D'une enfance plutôt éloignée de la religion, l'auteur, devenu diplomate à l'âge adulte, à l'occasion d'entrer en contact avec l'Église catholique dans le cours de sa carrière professionnelle grâce à Monseigneur Jean Zoa, Archevêque métropolitain de Yaoundé.

#MonseigneurJeanZoa Il va évoluer dans ce monde de piété, de charité et de bonté, où il vient à connaître deux autres prélats célèbres, le Père Urs Egli et Monseigneur André Wouking.

Voici exposé un humanisme religieux et pragmatique qui valorise la foi et donne, au cadre de l'Église, un rôle exceptionnel dans l'équilibre du temps et des choses.

Broché

ISBN : 978-2-343-10223-8 • octobre 2016 • 368 pages

EAN PDF : 9782140021275

Edition l'harmattan