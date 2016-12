Le Préfet des Hauts Plateaux, M Ndongo a salué la parfaite entente entre le conseil municipal et l’exécutif, une synergie dont la résultante est l’approbation sans anicroches des actes posés par le maire et son équipe dans les 04 groupements.

Cameroun,Gestion:La Commune d’arrondissement de Bamendjou, pionnière du budget programme :: CAMEROON René Kamdoum, le maire de la commune d?arrondissement a de quoi être heureux en cette fin d’année 2016. Sa gestion et surtout les réalisations de la commune dans les 04 groupements que compte l’arrondissement cette unité administrative ont été félicitées par le préfet du département des Hauts Plateaux hier mardi 26 décembre à Bamendjou. Cette collectivité locale décentralisée tenait à l’occasion son denier conseil municipal pour l’année 2016. Les conseillers municipaux de cette commune ont à l’unanimité, approuvé le comptes de la mairie pour l’année 2016, et aussi approuvé le plan d’action de l’exécutif municipal pour l’année 2017. Un plan d’action qui met un accent particulier sur la construction des écoles, l’ouverture et l’entretien des pistes communales, l’appui aux personnes vulnérables, l’équipement des centres de sante, la création des activités génératrices de revenus, les activités socio culturelles.

zed2three

voici de vrais acteurs du développement de notre pays;ils font de la mairie le coeur du bien-être dans la communauté et le poumon du développement-ils sont proches des populations et directement comptables de leur gestion:c'est la forme de décentralisation avancée que nous recherchons et non celle qui vise à perpétuer les luttes et les joutes politiciennes-souhaitons que plus de moyens vous soient octroyés