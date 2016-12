   Cameroun, Rencontre: Jacques Tankou « Ce programme agropole de production de la viande porcine est une bonne opportunité pour les investisseurs.. » :: CAMEROON

Cameroun, Rencontre: Jacques Tankou « Ce programme agropole de production de la viande porcine est une bonne opportunité pour les investisseurs.. » :: CAMERO Jacques Tankou est un jeune opérateur économique installé à Bamendjou depuis plusieurs années. Il est d’ailleurs le promoteur de l’unique boulangerie de cet arrondissement. Soucieux de diversifier ses activités, il s’est lancé depuis quelques années dans l’élevage du porc. Opportuniste, ce quadragénaire veut saisir l’opportunité du lancement du programme agropoles de production de la viande porcine des Hauts plateaux-Batoufam pour étendre sa porcherie. Dans l’interview qui suit, il revient sur ce programme, et tend les mains en direction de potentiels investisseurs pour la réalisation de son projet

#ProgrammeAgropoles Quel lien faites-vous entre ce programme agropoles de production de la viande porcine des Hauts plateaux-Batoufam et vous ?

D’emblée, je dois dire que ce programme agropoles porcs des hauts plateaux est une bonne opportunité pour les éleveurs de porcs de cette contrée. Il s’agit d’un projet dont le coût global est de 1 800 millions de FCFA. L’Etat est prêt à débourser 600 millions de FCFA, et les éleveurs devront de leurs cotés investir 1 200 millions de FCFA. Pour que l’Etat intervienne, il faut au préalable que les éleveurs libèrent leur quote part. Dans mon cas, pour le projet d’extension de ma porcherie, mon cahier de charges est : construction de 02 bâtiments d’élevage (15mX30m), construction d’un dispositif de distribution d’eau dans les batiments, construction d’une barrière de bio sécurité. Le cout total est de 32 millions de FCFA, l’Etat va supporter le projet à hauteur de 11 millions, et mon apport sera de 21 millions de FCFA. Et c’est à ce niveau que je suis bloqué.

Si la question du financement semble être une menace pour ton projet, pourquoi ne pas te tourner vers des investisseurs oudes financiers ?

Oui le reflexe est justement d’aller vers les banques. Mais dans notre environnement, les banques sont rétives à financer les projets. J’ai donc pensé à un financement alternatif, en invitant les potentiels investisseurs, les Bamendjou de la diaspora à s’intéresser à ce projet. C’est un investissement sur à rentabilité immédiat. Cette extension va me permettre à produire entre 300 et 500 têtes porcs par an, laquelle production sera entièrement rachetée par les transformateurs agréés par l’Etat dans le cadre de ce programme Agropoles. N’est ce pas là une bonne affaire ? Pour dire simple, j’invite les investisseurs à me mettre à ma disposition des financements contre versement d’intérêt annuel, ou toute forme de prise de participation dans ce projet.

Dans un environnement ou les arnaques de tout genres sont légions…quelles assurances ou quelles garanties pour les futurs financiers ?

Evidement, le fait que l’Etat soit derrière ce programme agropoles porcs des Hauts plateaux est déjà une preuve du sérieux. Le protocole d’accord a été signé le MINEPAT et les représentants de cette agropoles de production de la viande porcine des Hauts plateaux-Batoufam et ses environs. Ensuite, je suis un opérateur économique bien connu dans l’arrondissement de Bamendjou. Je vous autorise à, mener une enquête auprès de la population sur moi, mes activités et vous comprendrez bien de choses