Congo Brazzaville- USA, Dernière heure: Le président élu américain Donald Trump n'a pas prévu de rencontrer Denis Sassou-Nguesso Cela ressemble de plus en plus à un couac. Annoncée par le gouvernement congolais par la voix de son ministre de la communication et reprise par plusieurs médias, la rencontre entre Sassou Nguesso et le président élu des États-Unis ne serait pas dans l'agenda de Donald Trump.

#DonaldTrump Selon un membre de l'équipe de Trump rencontré par Reuters, le président élu des États-Unis n'a pas prévu recevoir son homologue congolais ce jour comme annoncé. Information relayée par Radio France Internationale. Apparemment, Sassou Nguesso ne sera pas le premier président africain à être reçu par l'imprévisible Donald Trump. Nous y reviendrons.