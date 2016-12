MONDE ENTIER :: La petite justice rendue qui pousserait des injustes à faire exploser le monde :: WORLD Tous ceux qui ne voient ou n’acceptent pas que ce monde dit civilisé a été et évolue encore dans une constante barbarie et violation des droits des peuples et des citoyens sont dans l’erreur quand ils ne sont pas tout de mauvaise foi.

#ConflitOpposantIsraël Les violences et atrocités perpétrées par des éléments endogènes et exogènes ont fleuri contre les peuples africains, irakiens, yéménites, syriens, libyens, palestiniens, etc. sous les yeux calmes des hypocrites de la Communauté Internationale et de l’ONU.

Juste récemment, une petite justice à côté des injustices et crimes effarants qui durent depuis plus d’un demi-siècle a été rendue aux Palestiniens à l’ONU, et tout ce passe comme si, non content de cet acte, le principal bourreau de ce peuple a découvert «l’injustice » et veut faire exploser le monde.

Il s’agit de ce vote à l’ONU demandant à Israël d’arrêter d’occuper les terres où vivent les Palestiniennes. Ici, le plus grand crime des Etats-Unis à travers l?administration d?Obama a été de s’abstenir d’annuler le vote par un véto.

Obama découvre au pouvoir qu’il doit se laisser discipliner, obéir pour y rester ou désobéir pour partir d’une façon ou d’une autre. Il choisit la première voie. Au soir de son pouvoir il voit qu’il s’est trop renié et s’est couvert d’amples habits de trahison, et pose cet acte juste et honorable envers le peuple opprimé et déchiré de la Palestine. Ah il a trahi, il a trahi Israël, dit-on !

Qu’Obama qui dit à la Panthère de cesser de jeter les souffrances, la terreur, les pleurs, la désolation et la mort dans la Bergerie soit vu par le Carnassier et ses sous-fifres comme un grand injuste et criminel, renforce l’idée que les injustices et barbaries longtemps ont été érigées en règles en ce monde.

Dans le conflit opposant Israël à la Palestine, ceux qui ne voient pas que cette dernière veut bien la paix et la stabilité quand le premier fait de la perduration de ce conflit un fonds de commerce juteux et une raison d’expansion territoriale, tardent de piger l’autre caché de cette longue crise. Tous les Justes et Pacifistes du monde doivent saluer cet acte de l’administration Obama.