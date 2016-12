   CAMEROUN :: 3 morts, 5 blessés dans l'attentat de Mora, attaque du kamikaze à bord d'une bicyclette :: CAMEROON

Selon un autre responsable des forces de défense et de sécurité camerounaises, de nouveaux autres attentats sont à craindre à Mora, à cause de la présence de nombreux suspects qui échappent à la vigilance, se confondant avec une population cosmopolite et difficilement maitrisable.

L'homme circulait à bord d'une bicyclette sur laquelle était posé un paquet de viande de bœuf et a attiré l'attention des membres des comités de vigilance, qui ont voulu procéder à son identification, conformément à leur mission de sécurité reconnue des pouvoirs publics en appui de l'armée dans cette ville en état d'alerte permanent après maints attaques et attentats attribués à Boko Haram.

excamerounais

Il y a ceux qui se demandent toujours pourquoi un attentat ou un acte terroriste de moindre ou de grande ampleur en Europe bénéficie toujours d'une forte médiatisation et d'une forte mobilisation de l'opinion publique et des responsables politique, jusqu'à susciter parfois l'émoi dans toute l'Afrique.

la réponse est peut-être dans le fait que les gouvernements en place se sentent investis d'une mission par le peuple, et doivent pour cela remplir les tâches qui incombent naturellement à l'Etat en matière de sécurité et autres. Et d'autre part, il y a toujours une recherche responsabilité pour éviter de tels actes ou essayer de limiter leurs conséquences.

Il y a aussi un sentiment d'une appartenance à la même nation plus prononcé inculqué aux citoyens