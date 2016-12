CAMEROUN :: Fête de Noel : L’archevêque de Yaoundé appelle anglophones et francophones à ne constituer qu’une nation :: CAMEROON Devant une cathédrale incapable de contenir l’immense foule de fidèles catholiques, Mgr Jean Mbarga, s’appuyant sur la naissance du Christ venue apporter la paix, a déclaré que « compatriote signifie frère », non sans avoir demandé que soient satisfaits les besoins des uns et des autres.

#MgrJeanMbarga En ce jour du dimanche 25 décembre 2016, jour de Noël encore appelée fête de la Nativité où selon la tradition catholique on célèbre la naissance de Jésus-Christ, l’archevêque métropolitain de Yaoundé, s’est appesanti sur le livre du prophète Esaïe. Un prophète qui selon Mgr Jean Mbarga, avait parlé de paix en prédisant la naissance du Christ.

C’est ainsi que profitant de cet instant solennel, le prélat avec la subtilité et la délicatesse inhérente à saet névralgique, a voulu tempérer les esprits par rapport aux remous sociaux qui depuis plus d’un mois, secouent les deux régions anglophones du Cameroun.

« La langue française comme la langue anglaise sont nos richesses communes. Nous ne sommes pas tous anglophones, mais soyons tous anglophiles. Nous ne sommes pas tous francophones, mais soyons tous francophiles », a déclaré Mgr Jean Mbarga, avant de conclure que selon la tradition biblique, compatriote signifie frère.

Camer.be vous propose en images, cette messe de 11 heures du matin (la 2ème de la matinée) où l’archevêque de la capitale qui a prêché la paix du Christ, a appelé à l’unité dans le respect de la diversité.