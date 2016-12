CAMEROUN :: Fêtes de fin d’année : Pas de pénurie d’huiles végétales raffinées et du savon de ménage :: CAMEROON Assurance en a été donnée il y a quelques jours par Jacquis Kemleu Tchabgou le secrétaire général (Sg) de l’Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun (Asroc) qui lors du point de presse y relatif, a aussi appelé à une grande vigilance par rapport à la qualité des produits proposés sur le marché.

#HuilesVégétalesRaffinées Le 21 décembre dernier, le Sg de l’Asroc était face à la presse pour faire le bilan de l’année 2016 dans le secteur des oléagineux. En cette période de fêtes de fin d’année, eu égard aux nombreuses huiles végétales raffinées de qualité douteuse, la structure qui veille à la conformité de ce produits, tout en levant tout doute sur la stabilité des prix, a appelé les consommateurs à une vigilance plus soutenue.

Jacquis Kemleu Tchabgou en a profité de l’occasion pour rassurer les populations sur la disponibilité des huiles végétales raffinées ainsi que du savon de ménage en cette période de fêtes de fin d’année. Devant les Hommes de média et autres savants du domaine, le Sg de l’Asroc a levé toute équivoque.

Pour lui, la rencontre avec la presse, a pour de « rassurer les consommateurs et le gouvernement sur la disponibilité des huiles végétales raffinées et du savon de ménage en quantité, en qualité, et surtout à bon prix ». Et de rebondir que « cette nécessité de communiquer fait suite à la baisse de près de 30 %, de la capacité des industries de la première transformation à mettre disposition de celles de la deuxième transformation, la matière première sollicitée qu’est l’huile de palme brute ».

Le Sg de l’Asroc a affirmé que l’exploitation de l’autorisation d’importation de 60.000 tonnes d’huile de palme et ses produits dérivés agréée en date du 28 décembre 2015 par le ministre des Finances, est effective à travers l’arrivée de près de 45000 tonnes de ces matières premières et la mise en mer dans quelques jours de 11000 autres tonnes.

Un volume de produits autorisé à être importé qui selon, a permis de constituer un stock de sécurité, garantissant de ce fait la disponibilité des huiles végétales raffinées et du savon ménage. La même mesure, avons-nous alors appris, a évité l’inflation qui aurait pu naître du déficit en offre d’huile de palme et par conséquent des huiles végétales raffinées et du savon de ménage.

Mesuré, Jacquis Kemleu Tchabgou a indiqué qu’au regard du déficit structurel de l’ordre de 130.000 tonnes et des conditions climatiques défavorables qui augurent une baisse de production de l’ordre de 30 %, le comité de Régulation du secteur des oléagineux a sollicité et obtenu une autorisation d’importation de 95000 tonnes d’huile de palme brute dans des conditions favorables, à même d’éviter l’inflation.

Une initiative dont les fruits sont perceptibles à travers les marchés, ainsi que la quinzaine de Noël qui a cours à l’esplanade du ministère du Commerce à Yaoundé.