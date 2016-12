Cameroun: De retour d'une virée nocturne à l'occasion de la fête de la nativité, il retrouve une femme inconnue et toute nue sur son lit :: CAMEROON L’histoire est presque trop belle pour être une fiction, pourtant vraie. Cette histoire rocambolesque est en train de faire le tour des chaumières et des gargotes de la ville d'Ebebda située dans la région du Centre et le département de la Lekié au Cameroun.

#SénateurBimbia Le Sénateur Bimbia, n'oubliera pas de si tôt ce qu'il vient de vivre. Profitant du voyage de son épouse pour l'Europe, il a préféré, loin des yeux des siens, de passer la fête de la nativité dans la ville d'Ebebda, 28 000 habitants, dans la Lekié au Cameroun

Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2016, ce Sénateur de retour de la messe de minuit a eu la surprise de sa vie en retrouvant dans son lit d'hôtel une femme nue, qui lui est inconnue, dans une position on ne peux plus osée.

«Samedi, j’étais sorti me promener en ville. Après une brève envolée éthylique dans une gargote du coin, à mon retour à l'hôtel aux environs de deux heures du matin, j’ai été surpris de constater que ma clé ne pouvait plus ouvrir la porte de ma chambre. Ce qui m’a fort étonné. Comme je voulais y accéder pour dormir, j’ai commencé à défoncer la porte et à ma plus grande surprise, une personne m’a ouvert la porte de l’intérieur», raconte le Sénateur Bimbia

Une jeune dame l'attendait

Le sénateur sera à la fois surpris et content. «J’ai failli tomber à la renverse quand j’ai découvert que la personne était celle que je venais d'inviter pour une virée nocturne et qui m'avais échappé par la suite. De plus, elle était toute nue. Pis, elle est retournée se coucher dans mon lit dans une position incitative», ajoute M. Bimbia, toujours sous le choc de sa découverte insolite.

Sans désemparer, le sénateur, flairant un piège tendu par ses adversaires, décide de conduire la jeune dame, à l'accueil de l'hôtel. «Malgré ses nombreuses supplications, me demandant de lui donner l’occasion de me fournir des explications, je lui ai opposé un niet catégorique. Elle m’a même demandé de lui accorder un peu de temps pour qu’elle prenne un bain, mais j’ai refusé (…) J’ai l’ai conduite directement à l'accueil de l'hôtel"

«C’est un piège»

Jusqu'ici et depuis lors, le Sénateur Bimbia n’est pas parti chercher loin pour comprendre les véritables raisons qui ont motivé la femme, à entrer avec effraction dans sa chambre et à l’inviter à une partie de jambes en l’air. «C’est une affaire très sérieuse que je mets dans le compte du combat politique que me mènent mes adversaires. Ils savent que je suis bien positionné dans la Lekié et ils veulent me détruire.»

A Ebedda, les populations pensent à un don du ciel que le sénateur n'a pas pu saisir, la conquête des femmes étant devenue difficile dans la ville du fait de l'exode rural et de la pauvreté

NB: Photo simplement illustrative. Le nom BIMBIA est un nom d'emprunt