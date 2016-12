France- Cameroun-Diaspora: LE BIKUTSI REDÉMARRE A VILLETANEUSE AVEC TANUS FOE BISSO SOLO & LES KASTORS DE PARIS Après une longue interruption, le LIVE du Bikutsi a repris depuis ce Vendredi 23 Décembre 2016 avec, l’orchestre des Kastors de Paris et avec comme invités surprises, Tanus Foe et Bisso Solo, le Bikutsi se joue désormais du Vendredi au Dimanche de 23 H à l’aube, totalement en LIVE et avec 100 % de Bikutsi, au 30 rue Raymond Brosse, 93430 Villetaneuse, c’est à 500 m du Tramway 8 Pablo Neruda.

Réservations au : +337 52 46 04 69 / +336 10 90 65 38.

#RueRaymondBrosse Retrouvez les photos de cette soirée de reprise sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/Le-Bikutsi-les-Kastors-de-Paris-1482841228640095/photos/?tab=album&album_id=1820883704835844