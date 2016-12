Cameroun: Noël se fête à Bamenda malgré la tension sociale :: CAMEROON Les habitants de la ville frondeuse ont commencé un peu tard hier soir à s'apprêter pour fêter la nativité malgré la tension sociale dans cette ville, chef lieu de la région du nord ouest au Cameroun

#TensionSociale Divers concerts religieux étaient organisés dans plusieurs Eglises de la ville. La veillée, dans la nuit du 24 décembre, s'est passée dans les églises ou dans les maisons transformées en lieux de prière, pour prier et louer au Seigneur jusqu'à minuit. Des sketchs et petits théâtres relatant la naissance de Jésus font le bonheur de tout le monde. Et la prière et les louanges ont continué ce matin du 25 décembre jour de Noël, où les Eglises sont pleines à craquer.

Après le culte, les familles vont se réunir autour d'un bon plat, des fois, des repas sortant de l'ordinaire.

Chacun a sa façon de préparer cette fête. La tension sociale débutée au mois de novembre dernier est un peu oubliée, rangée dans les placards, et a fait place à la fête de la Nativité et du Nouvel An.

Les météorologues prévoient tout juste de fortes pluies en perspective et la pluviométrie risque de connaître une hausse dans les prochains jours.

Pour les parents et foyers qui ont les moyens de fêter la Nativité, Noël est le moment opportun d'offrir des cadeaux, des jouets et des bonbons aux enfants autour d'un sapin, artificiel ou naturel, selon le choix.

A cet effet, un grand sapin de Noël, du haut de ses 10 mètres, a été installé à l'entrée de la commercial Avenue, dédié à tous les habitants de la ville surtout pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir un sapin de Noël chez soi, d'après un fonctionnaire communal de la ville.

Diverses associations privées organisent des donations et offrandes aux plus démunis et aux nécessiteux.

Mais Noël est l'occasion unique pour les marchands aussi d'augmenter leurs chiffres d'affaires. Pour Bamenda, la commune urbaine a organisé un Bazar de Noël mais, l'affluence n'était pas au rendez-vous

La présence des forces de l'ordre des deux côtés des grands artères de la ville laisse penser selon un habitant à une région en guerre en temps de fêtes. Quoique l'on dise, noël se fête à Bamenda malgré la tension sociale