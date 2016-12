Cameroun, Emeutes de Bamenda: Des négociations secrètes en vue de la libération des manifestants déportés à Yaoundé :: CAMEROON Franklin Mohwa, leader du FFCI, après un séjour à Yaoundé où il a rencontré Jean Baptiste Bokam, secrétaire d’Etat à la défense chargé de la gendarmerie nationale, et Martin Mbarga Nguélé, délégué général à la sureté nationale, exige la libération de 58 manifestants interpelés. Il dénonce également, l’intrusion incestueuse du patron du Sdf…

#DroitsHumains Comme un véritable pèlerin, Franklin Mowha, leader de FFCI (Frontline Fighters for Citizen’s Interests), organisation de défense des droits humains baptisées FFCI, a séjourné à Yaoundé pour exiger du gouvernement la libération de 58 jeunes interpellés suite aux émeutes survenus à Bamenda il y a quelques semaines et déportés à Yaoundé. Pour le militant des droits humains, il s’agit là d’une grave atteinte à la liberté de manifestation. Revenant aux revendications anglophones, il trouve que le droit à une éducation juste et équitable est un droit fondamental. Egalement, Franklin Mowha pense qu’il est de bon ton que les camerounais d’expression anglaise jouisse de « du droit à l’égalité de tous devant la justice ». Ce qui implique que les revendications portées par des syndicats des enseignants et des avocats anglophone sont fondées et légitime.

Ni John Fru Ndi a voulu jouer au trouble fait

Seulement, le militant des droits humains dénonce la l’acheté des dites organisations, ne fois que des jeunes, en guise de solidarité à leur mouvement sont descendus dans les rues et se sont faits arrêtés. « Ils sont restés les bras croisés. Ils sont restés errés chez

eux. Ils n’ont rien fait pour exiger la libération des enfants », déclare-t-il. Son courroux se dirige aussi vers le président national du Front social-démocrate Sdf en anglais. Selon, M. Mowha le chairman du Sdf, Ni John Fru Ndi, a voulu jouer au trouble fait pour distraire des manifestants. Et montrer au pouvoir de Yaoundé qu’il est « républicain et pacificateur ». Emile Gousmo, le délègue régional de la sureté national dans le Nord-Ouest, s’est montré sensible au plaidoyer entrepris par la FFCI en vue de la libération des jeunes interpellés à Bamenda. Franklin Mowha, leader du FFCI, après un séjour à Yaoundé où il a rencontré Jean Baptiste Bokam, secrétaire d’Etat à la défense chargé de la gendarmerie nationale, et Martin Mbarga Nguélé, délégué général à la sureté nationale, exige la libération de 58 manifestants interpelés. Sous la diligence du FFCI, trois des jeunes détenus à Yaoundé seraient relaxés après leur passage devant le commissaire du gouvernement.

Crédit photo: Bakah Derick