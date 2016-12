CAMEROUN :: Maroua : Honneurs à un vaillant soldat :: CAMEROON Décédé au cours d’un accrochage dans la guerre contre Boko Haram, Calvin Abayatini Alao a été honoré à la place d’armes de Maroua le 22 décembre 2016.

#4eRégionMilitaire Il s’appelait Calvin Abayatini Alao. Il était en service à la 4 e compagnie du sous-secteur nord du 1er secteur de la Force multinationale mixte basée à Darak, dans le département du Logone et Chari. Il est mort, les armes à la main au cours d’une opération dans la nuit du 21 au 22 novembre 2016 à Darak.

Ce vaillant soldat de 2e classe, a eu droit aux honneurs militaires le 22 décembre 2016. C’était à la place d’armes de la 4e région militaire interarmées (RMIA 4) à Maroua. La cérémonie de levée de corps était présidée par Louis Florent Ribouem à Moungam, le secrétaire général de la région de l’Extrême-Nord. A ses côtés, le général de brigade Jacob Kodji, commandant de la 4e région militaire inter-armées (RMIA 4) et un parterre d’officiers militaires ainsi que des soldats du rang.

Il ressort de l’éloge funèbre prononcé à cette occasion par le capitaine Abali Mahamat, commandant de la compagnie de commandement et de service du bataillon de commandement et de soutien N°4, que le soldat Calvin Abayatini Alao était un « très bon militaire, ayant un bon niveau intellectuel, remplissant avec ardeur, dévouement et conviction toutes les missions à lui confiées ».

Durant les 16 mois qu’il aura passés sous le drapeau, cet originaire de Pouss dans le département du Mayo-Danay, aura servi sur l’ensemble des postes de détachement que compte le sous-secteur nord basé à Darak.

Ce soldat engagé dans le métier d’armes en 2015 a aussi participé à l’opération d’envergure internationale, Gama Aiki qui a consisté à détruire les positions de Boko Haram le long de la frontière nigériane. La cérémonie de levée de corps de ce marin a entraîné une foule nombreuse d’amis et de frères d’armes à la place d’armes de Maroua.