CAMEROUN :: La Journée du lundi 26 décembre 2016 déclarée fériée et chômée par le président de la République :: CAMEROON Un décret de Paul Biya lu sur les ondes de la Crtv à 21 heures, met au repos le jour d’après Noël, tous les employés du secteur public.

#SecteurPublic L’addiction est connue de tous. Les employés du secteur public camerounais, aiment les jours fériés et chômés. Comme pour répondre à leur aspiration, Paul Biya vient de décréter la journée du lundi 26 décembre 2016, chômé et férié sur l’ensemble du territoire national. Une sorte de cadeau de Noël du chef de l’Etat.

Un jour férié qui permettra sans doute à ce qu’on appelle plus exactement la communauté catholique et protestante principalement concernée par la fête de Noël (et non les Chrétiens), de célébrer celle-ci dimanche prochain, sans aucune pression de devoir se rendre au travail le lendemain.

La décision du président de la République de décréter la journée du lundi 26 décembre fériée et chômée, pourrait aussi, s’expliquer par l’intense activité qui a marqué la vie institutionnelle du Cameroun cette semaine, avec notamment le sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire des Etats d’Afrique centrale (Cemac) qui s’est achevé en début d’après-midi du 23 de ce mois. Intense activité qui aura certainement sollicité en permanence beaucoup d’agents de l’Etat. D’où sans doute ce repos « mérité ».

A toutes fins utiles, la fête de Noël encore appelée fête de la Nativité, se célèbre le dimanche 25 décembre prochain à travers le monde. Cette dernière a été instituée en premier lieu par le clergé catholique qui s’appuie pourtant sur une tradition païenne antérieure à la naissance de Jésus-Christ qu’on dit sans aucun élément probant, être né un 25 décembre.