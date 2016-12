ITALIE :: L’auteur présumé de l’attentat de Berlin, Anis Amri, abattu à Milan :: ITALY L'homme abattu dans la nuit à Milan par la police est "sans l'ombre d'un doute" l'auteur présumé de l'attentat de Berlin, le Tunisien Anis Amri, a confirmé vendredi le ministre italien de l'Intérieur Marco Minniti.



L'homme a été abattu lors d'un contrôle de police de routine. Il a sorti "sans hésiter une arme et a tiré sur l'agent qui lui avait demandé ses papiers", a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse. Son arrestation a été effectué par une patrouille composée de deux policiers alors qu'il circulait de façon "suspecte" devant la gare milanaise de Sesto San Giovanni, a poursuivi.

#TunisienAnisAmri Un agent a été blessé "sur des zones non vitales et il est actuellement hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger". L'autre agent n'a pas été blessé, a précisé M. Minniti. Il a également assuré que l'opération s'était déroulée en "totale sécurité" et que seuls les policiers avaient pris des risques.

Le suspect de 24 ans était en fuite depuis l'attentat qui a fait 12 morts et 50 blessés sur un marché de Noël à Berlin lundi soir, a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

La mort annoncée en Italie de l'auteur présumé de l'attentat au camion-bélier de Berlin est un soulagement pour l'Allemagne, a déclaré vendredi le ministère de l'Intérieur.

"Les indications se multiplient qu'il s'agit vraiment de cette personne (le tunisien Anis Amri qui a été tué)" et "si c'est bien confirmé alors le ministère de l'Intérieur est soulagé que cette personne ne représente plus un danger", a indiqué à la presse le porte-parole du ministère,Tobias Platte.