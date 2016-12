France-Cameroun: MICHEL SAPIN A NOËL AU SOMMET DE LA CEMAC 2016 A YAOUNDÉ POUR DÉVALUER ENCORE LE FRANC CFA OU EN CLAQUER DÉFINITIVEMENT LA PORTE ? Les dirigeants des pays de la zone CFA sont victimes du Syndrome de Stockholm, otages de la France depuis 1945, ils savent que le franc CFA est un véritable obstacle à l’industrialisation de leurs pays, mais tous font semblant de croire que cette monnaie de singes est susceptible de développer leurs pays, juste à côté d’eux, on voit les pays d’expression anglophone comme le Nigeria accéder à l’industrialisation réelle, avec des grands capitaines d’industries comme le milliardaire Aliko Dangote qui vient d’ouvrir une cimenterie au Cameroun, chose impensable pour un vrai Camerounais après 56 ans d’indépendance, et pour cause, le franc CFA n’est pas émis sous notre contrôle, nous en ignorons complètement le volume monétaire mis en circulation, tout est contrôlé à Chamalières en Auvergne, et les banques commerciales de la zone CFA ne peuvent soutenir un projet industriel susceptible de nuire aux intérêts d’une entreprise française.

#ZoneCfa Voilà pourquoi ce sont les Chinois ou les Turcs qui peuvent voir prospérer leurs entreprises dans notre pays prisonnier des accords signés par le traître Ahmadou Ahidjo, assassin des upécistes en complicité avec la France parce qu’ils ne voulaient pas de cette forme d’indépendance qui ne faisait que prolonger le colonialisme, le patronnât du Cameroun est entièrement sous contrôle des Français, il n’y a qu’à eux que les banques peuvent prêter de l’argent pour investir en zone CFA dans de gros projets.

Quand aux opposants politiques de la zone CFA, peu nombreux sont ceux qui osent clairement se prononcer sur la sortie du Franc CFA, alors que les économistes africains dénoncent à cors et à cris sa nocivité et la nécessité d’en sortir le plus tôt possible, afin d’apporter un peu d’oxygène à nos initiatives étouffées dans l’œuf, faute d’accès aux crédits bancaires.

La venue à Yaoundé de Michel Sapin ce 23 Décembre 2016 est un mauvais signe pour la volonté de nos peuples, il vient s’assurer qu’aucun pays prisonnier de la zone CFA ne va rechigner au projet de dévaluation supplémentaire déjà sur la table, après celle de 1994 qui a augmenté la pauvreté dans nos pays réduits au rang de consommateurs forcés de produits importés, faute de pouvoir créer des industries locales.

En sortant de la zone CFA pour battre nos propres monnaies, on aurait l’avantage de créer rapidement un véritable tissu industriel soutenu par des banques libres de la tutelle coloniale, on a le génie nécessaire pour cela, depuis 1960 nos pays ont formé des milliers d’ingénieurs et d’économistes obligés de rester à l’étranger, faute d’employabilité en Afrique, les seules entreprises qui pourraient les utiliser sont Chinoises mais on sait que les Chinois viennent avec leurs propres ingénieurs, n’utilisant que très faiblement la main d’œuvre locale sans aucune qualification, le sommet de la CEMAC à Yaoundé est une occasion supplémentaire de confirmer que nous sommes encore dirigés par des marionnettes au service des multinationales occidentales et, non des peuples qu’ils ont la prétention de défendre.