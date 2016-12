CAMEROUN :: Remous sociaux de Bamenda : La Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés (CNDHL) condamne la violence d’Etat :: CAMEROON Réunie hier 21 décembre 2016 à Yaoundé en sa 21ème Session ordinaire, cette structure a fait le bilan de ses activités pour l’année qui s’achève, avant de hisser son budget 2017 à 1 milliard 415 millions FCFA. Un conclave qui a également révélé des disparitions de personnes au secrétariat d’Etat à la Défense chargé de la gendarmerie (Sed).

#DivineBanda Les mouvements sociaux qui secouent les deux régions anglophones du Cameroun depuis novembre dernier, ont été évoqués hier 21 décembre 2016 par la Cndhl. Chemuta Divine Banda le président de la Cndhl, tout en appelant les protagonistes au dialogue, a condamné les violations des droits de l’Homme de l’Etat du Cameroun sur les manifestants. « Il ne fait aucun doute que cette grève met en évidence de nombreux cas de violation de droits de l’Homme, tel que relevé par nos antennes régionales et l’administration centrale », a-t-il fait savoir dans son allocution d’ouverture de la Session.

Le président de la Cndhl s’est ensuite appesanti sur diverses entreprises menées par son institution en 2016 : la promotion et la protection des droits de l’Homme, la coopération, les audiences, les actions administratives où sur ce point précis, Chemuta Divine Banda s?est réjoui du recrutement de 13 personnels.

Pour ce qui est du budget 2017, celui-ci, avons-nous appris, connait un renchérissement de 159 millions FCFA, et culmine à présent à 1 milliard 415 millions, facilitera la construction de l’immeuble central de la Cndhl. A propos du patrimoine immobilier, Chemuta Divine Banda a affirmé que le bâtiment de l’antenne régionale de l’Extrême-Nord, est à sa phase de finition. Et de se féliciter de l’acquisition d’ordinateurs, de climatiseurs et autres matériels de bureau, ainsi que de 07 véhicules, même s’il en attend davantage pour une plus efficiente présence sur le terrain des investigations.

Le président de la Cndhl a cependant regretté l’indifférence du parlement par rapport à la révision de la loi organique « malgré divers rappels envoyés à la présidence de la République ». Et de vider son amertume : « Pour ce qui est de la ré-accréditation de la Commission, le dossier est à son troisième renvoi et la prochaine échéance est prévue du 13 au 17 mars 2017, lors de la tenue de la session du sous-comité de ré-accréditation. Etant donné que la modification de la loi était le principal motif du renvoi, je suis sceptique quant à une issue positive du processus de ré-accréditation ».

Patate chaude, la question des disparitions de personnes au Sed qui a été soulevée par Christophe Bobiokono, un membre de la Cndhl à qui Chemuta Divine Banda a répondu qu’ils en sauront plus précisément.