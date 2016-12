CAMEROUN :: Violations de Bamenda et de Buea : Les barreaux francophones condamnent :: CAMEROON Au terme de leur conférence internationale tenue à Yaoundé, ils ont interpellé le gouvernement camerounais sur la situation anglophone.

#GouvernementCamerounais La situation anglophone au Cameroun préoccupe les barreaux de l’espace francophone mondial. Ils étaient réunis à Yaoundé du 7 au 9 décembre 2016 autour de ce qu’ils appellent « La Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune (Cib) ».

Au cours des travaux de son 31ème congrès, l’instance faitière des barreaux ayant en partage la francophonie a été informée par le barreau du Cameroun des violences exercées sur des populations et plus particulièrement sur des avocats et des étudiants dans les villes de Buea et Bamenda. Suite à l’exposé du barreau local, par ailleurs barreau hôte, la Cib a tenu à attirer l’attention du gouvernement camerounais sur certaines dérives à travers des recommandations contenues dans la résolution 9 qui a sanctionné les travaux .

La Cib « condamne sans réserve le recours à la force contre des revendications dont la légitimité est reconnue par tous, y compris par le Gouvernement camerounais ». Elle condamne aussi la violation des cabinets d’Avocats par les forces de l’ordre perpétrées notamment dans la ville de Buea.

Les barreaux francophones regrettent « la rétention inacceptable et incompréhensible de robes et toques d’avocats par les autorités administratives ; exigent leur restitution, tout en rappelant que les avocats constituent le seul contre-pouvoir naturel légitime dans un Etat de droit démocratique ».

Le maintien de l’ordre public, le recours par l’Etat aux contraintes légales et notamment à la force publique « doit être en tout temps proportionnel aux menaces auxquelles l’Etat est confronté », exhorte la Cib. Toute comme elle rappelle au gouvernement camerounais qu’en présence de manifestations pacifiques comme ce fut le cas pour la marche des avocats, le recours au dialogue social pour trouver des solutions consensuelles à la crise est nécessaire.

Les barreaux francophone encouragent les autorités du Cameroun à persévérer cette voie du dialogue qui pour eux est l’unique solution pour recouvrer la paix nécessaire à la concorde et au développement. La Cib rassemble 87 barreaux et associations de barreaux francophones.

Organe rattaché à l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) il assure entre autres des missions d’observation dans le cadre de ses activités de protection des droits de la défense et de promotion des droits de l’Homme.