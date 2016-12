CAMEROUN :: Lutte contre la corruption : Les hôtels ciblés :: CAMEROON La mise en œuvre des Initiatives à résultats rapides (IRR), concept de la Commission nationale anti-corruption (CONAC), au sein du ministère du Tourisme et des Loisirs (MINTOUL), s’est orientée vers les établissements hôteliers.

#De La Il s’agit notamment de l’Hôtel Ayaba de Bamenda, Mountain Hotel et Parlementarian Flats Hotel de Buéa, structures publiques placées sous la tutelle du MINTOUL. Et la problématique validée par le ministre d’Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maigari, était « le défi de la transparence et de la qualité de service dans la gestion des hôtels du portefeuille de l’Etat placés sous la gestion directe du MINTOUL, en vue d’accroître leur chiffre d’affaire».

L’objectif de performance étant « d’accroître de 15% le chiffre d’affaires des hôtels du portefeuille de l’Etat, placés sous la gestion directe du MINTOUL. Mercredi, dernier, l’équipe ayant conduit cette activité sur le terrain, placée sous la coordination de Mme Nonga Marie, inspecteur général et présidente de la cellule de lutte contre la corruption au MINTOUL, a fait le bilan.

« Notre problématique a découlé d’un certain nombre de constats à savoir : l’inexistence d’un cadre juridique qui règlemente le fonctionnement desdits établissements; l’absence de traçabilité des recettes; les plaintes à répétition de la clientèle insatisfaite; l’absence d’un organigramme adapté aux performances, entre autres », a indiqué Mme Nonga Marie.

Par ailleurs, l’on a décrié le manque de professionnalisme des personnels, la faible contribution desdits hôtels au budget de l’Etat. Après le passage de l’équipe des IRR, d’importants résultats ont été obtenus, mettant en relief des innovations, gage de la transparence et de l’amélioration de la qualité de services.

« Nous avons convenu de la mise en place d’un logiciel pour une informatisation de la gestion, de la signature d’un pacte d’intégrité entre les dirigeants des hôtels et le MINTOUL », a noté l’inspecteur général.

Par ailleurs, un comité de suivi-évaluation de la gestion de ces hôtels est également envisagé. Ceci se justifie par d’importants moyens consentis par l’Etat pour la rénovation de ces hôtels, lors de la CAN de football féminin .