CAMEROUN :: Christine Lagarde, invitée spéciale :: CAMEROON La directrice générale du Fonds monétaire international a été accueillie hier à sa descente d’avion par le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey.

#MmeChristineLagarde 20h35. L’avion Airbus de la compagnie aérienne Air France s’immobilise sur le tarmac de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. A son bord, Mme Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). Quelques minutes plus tard, le temps des manœuvres, l’invitée spéciale du président Paul Biya au sommet extraordinaire des chefs d’Etat d’Afrique centrale, est chaleureusement accueillie par le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey. L’hôte du chef de l’Etat sera conduite, dans une convivialité particulière, pour quelques moments d’échanges au salon VIP de l’aéroport.

Mme Lagarde fait partie des personnalités de marque, conviées à prendre spécialement part à ces assises extraordinaires de Yaoundé. Depuis le début de cette année, elle en est à sa deuxième visite à Yaoundé. L’on se souvient que l’ancienne ministre française de l’Economie et des Finances, avait justement effectué une visite au Cameroun du 7 au 9 janvier dernier.

Visite au cours de laquelle la patronne du FMI avait salué « la résilience de l’économie camerounaise, dont l’importance est particulière au sein de la zone CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, Ndlr)». Une économie diversifiée grâce au commerce, à l’artisanat, aux Petites et moyennes entreprises et à l’agriculture .