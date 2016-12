CAMEROUN :: Yaoundé accueille l’Afrique centrale :: CAMEROON Quatre des cinq chefs d’Etat attendus pour le sommet extraordinaire qui s’ouvre ce matin sont arrivés hier dans la capitale.

#De La Il était exactement 12h hier lorsque le Boeing de la compagnie centrafricaine Karinou Airlines, ayant à son bord le président Faustin-Archange Touadera a foulé le tarmac de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Le temps des manœuvres, puis le chef de l’Etat centrafricain a foulé le sol camerounais pour ce qui est sa première visite officielle dans notre pays. Au bas de la passerelle pour l’accueillir, le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang ; le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella et l’ambassadeur de la République centrafricaine au Cameroun, Martial Beti-Marace.

Il reçoit ensuite un bouquet de fleurs remis par une jeune élève de l’école primaire les Coccinelles du palais de l’Unité. Le président centrafricain va ensuite traverser la haie d’honneur formée par 16 éléments de la Garde présidentielle, sabre au clair.

A l’entrée du pavillon d’honneur, il va serrer la main au ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Louis Paul Motazé ; à Victor Mengot Arrey-Nkongho, ministre chargé de mission à la présidence ; au secrétaire général de la région du Centre, Yves-Bertrand Awounfac, aux préfets du Mfoundi, Jean Claude Tsila et de la Mefouet-Afamba, Emmanuel Mariel Djikdent, et au délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Tsimi Evouna.

Avant de s’installer à la loge d’honneur, il va saluer les membres de la communauté centrafricaine. Le président Touadera aura quelques minutes d’échanges avec le PM avant de s’offrir un bain de foule à l’extérieur. La communauté centrafricaine au Cameroun et les militants de la section RDPC Mefou-et-Afamba sud se sont particulièrement mobilisés pour la circonstance. Il prendra ensuite place à bord de sa limousine en compagnie du ministre Victor Mengot pour le Hilton hôtel de Yaoundé.

Le même rituel d’accueil va se répéter en milieu d’après-midi avec l’arrivée du chef de l’Etat tchadien. Le président Idriss Deby Itno lui aussi prendra le temps de saluer ses nombreux compatriotes ayant fait le déplacement, avant de quitter l’aéroport en compagnie duCommunication, Issa Tchiroma Bakary. Il est 17 h 30 mn lorsque le président équato-guinéen Téodoro Obiang Nguema Mbasogo est accueilli par le chef du gouvernement.

Comme ses deux prédécesseurs, le président de la Guinée équatoriale a eu droit à la même chaleur de l’accueil, tant des autorités camerounaises que de ses compatriotes résidant dans notre pays. C’est très détendu qu’il a quitté l’aéroport en compagnie du ministre de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo. L’ultime accueil de la journée est réservé au président congolais. Denis Sassou N’Guesso a foulé le sol camerounais moins d’une demi-heure après son homologue de Guinée équatoriale.

Malgré la nuit qui tombait sur la capitale, il n’a pas manqué de déjouer les rigueurs du protocole pour saluer ses nomreux compatriotes massés à l’entrée de l’aéroport, avant de rejoindre le Hilton hôtel en compagnie du ministre d’Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Mettant ainsi provisoirement fin au bal des arrivées des chefs d’Etat devant prendre part au sommet extraordinaire qui s’ouvre ce matin au palais de l’Unité .