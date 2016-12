Cameroun: Mathias Eric Owona Nguini REPREND TON BÂTON DE PELERIN POUR LE CHANGEMENT.... :: CAMEROON Prof tu dois terminer ce que tu as commencé. Tu dois continuer à essaimer les germes du changement. Tu dois amener les masses vers la libération. Tu m'as à la fois inspiré et appuyé. Aujourd'hui je suis épanoui et je te suis reconnaissant. Tu as affiné ma contestation idéologique pour le bien de ce pays qui nous a formé et à qui nous devons beaucoup de choses..

#ContestationIdéologique Je sais que tu n'es pas resté insensible aux attaques sur ta participation au colloque. J'imagine ce que tu as ressenti. Mais tu dois pouvoir transcender cela. Regarde tous ces propos humiliants, insultants qui me sont adressées au quotidien. Sans compter les menaces. Mais je sais qu'ils font des erreurs et on avance.

Prof tu es aujourd'hui maître de conférence pour moi c'est normal. Maintenant tu peux pardon et faire ce dont tu as accompli depuis des années: la transformation des masses.

Plus que jamais le pays a besoin de ton discours. Lève toi et achève ce que tu as commencé.....

Ton absence de discours créée un vide actuellement. L'histoire t'appelle.