Cameroun, Distinction,VODAFONE CAMEROON Primé « EMPLOYEUR DE CHOIX » DES AWARDS 2016 Vodafone Cameroon, célèbre le prix « employeur de choix » qui lui a été décerné lors de la première édition des Corporate Awards 2016 organisée par le magazine FabAfriq.

#VODAFONECameroon Migrer vers le progrès

Les Corporate Awards ont pour but de promouvoir les entreprises qui inspirent le changement, l'innovation et encouragent l’excellence de leurs employés. Ce concept initié par FabAfriq et soutenu par des organisations de renom encourage les entreprises à migrer vers le progrès, la responsabilité sociale, l'engagement des employés, l'autonomisation.

Satisfaction des employés

Les critères de choix pour la distinction « employeur de choix » étaient : la satisfaction globale des employés, la qualité du service clientèle, l’innovation, l’égalité des chances du personnel au travail, l’investissement dans la formation du personnel et la contribution au développement.

Un vote public

Cette distinction est le résultat des votes du public Camerounais (experts dans le domaine des Ressources Humaines, chefs d’Enterprise, employés et chercheurs d’emplois). VODAFONE Cameroon en est d’autant plus fière que cela témoigne de la satisfaction de ses employés et de manière générale de son appréciation sur le marché camerounais.

Vodafone au top

<< VODAFONE Cameroon est l’opérateur de la prochaine génération et nous avons fait le pari d’investir sur des ressources humaines compétentes sélectionnées sur des critères transparents.

>> a déclaré Antoine Pamboro, CEO de Vodafone Cameroun. Il s’agit d’un défi permanent à relever et pour cela, VODAFONE Cameroon mise sur la jeunesse camerounaise. << Nous recrutons des talents et compétences sur des bases équitables et mettons un point d’honneur à donner de réelles opportunités à la jeunesse, gage de pérennité pour notre entreprise. Le « youth program » que nous avons lancé récemment est d’ailleurs une illustration de nos partis pris en matière de Ressources Humaines >> a déclaré Patrick BISSA, Directeur des Ressources Humaines de VODAFONE Cameroon.

Afrimax Group

Le Groupe Afrimax est géré par une équipe dirigeante expérimentée dotée d’une expérience réussie dans l’acquisition de fréquences, la construction de réseau, et l’exploitation des services mobiles dans divers marchés, en Afrique notamment, soutenue par des investisseurs privés et publics de premier plan. Avec le réseau de licenses 4G existantes couvrant 12 pays, une population couverte estimée à 250,000,000, de nouvelles licenses en cours d’acquisition, le Groupe Afrimax construit le portefeuille le plus important d’opérateurs de 4G internet haut débit wireless en Afrique Sub Saharienne. Pour plus d’information, visitez le site www.afrimaxvodafonepartner.com