Sur invitation du président du Cameroun Paul Biya (photo), un sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale (Cemac) qui regroupe le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique et le Tchad, se tiendra ce 23 décembre à Yaoundé. #RelanceRapide Ce sommet, indique la présidence de la République du Cameroun, se tient dans un contexte de crise qui commande un « ajustement vigoureux et structuré ». « Pour une meilleure structuration des efforts d'ajustement, il est indispensable qu'une attention particulière soit accordée à la qualité des dépenses publiques et à l'efficience des mesures fiscales prises.



Car, il est connu que des politiques de bonne qualité limitent à la fois le coût et la durée de l’ajustement, tout en contribuant à la relance rapide et durable de l’économie. Il est donc urgent de stabiliser les économies de la CEMAC, tout en réunissant au mieux les conditions de leur relance rapide », indique la présidence camerounaise. Yaoundé envisage déjà une coopération renforcée avec le Fonds monétaire international (FMI) qui pourrait permettre aux pays de la Cemac de bénéficier de l’assistance technique et financière de cette institution dont la caution semble utile pour la crédibilité d’ensemble de la sous-région, mais également de densifier les actions menées avec les autres partenaires techniques et financiers. Yaoundé envisage déjà une coopération renforcée avec le Fonds monétaire international (FMI) qui pourrait permettre aux pays de la Cemac de bénéficier de l’assistance technique et financière de cette institution dont la caution semble utile pour la crédibilité d’ensemble de la sous-région, mais également de densifier les actions menées avec les autres partenaires techniques et financiers. « Ces actions devraient faciliter l’émergence d’un secteur privé à même de relever les défis du développement auxquels les pays sont confrontés. En outre, une surveillance accrue doit être maintenue sur l’endettement des pays à travers l’adoption de stratégies garantissant la viabilité de la dette (...) Cela permettrait de contenir les dérapages qui pourraient aggraver la situation et plonger les pays dans une nouvelle crise de la dette », préconise Yaoundé. Selon le programme officiel, les chefs d’Etat de la Cemac devraient être présents au Cameroun dès ce 22 décembre. REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

-favoriser l'émergence d'un secteur privé



Voilà l'essentiel des objectifs poursuivis par cette rencontre dont la finalité est d'enfoncer le clou de la mise sous contrôle "international " de nos vies.



Ils vont donc décider que l'État ne fait aucun investissement public autre que la "sécurité "

L'autre décision sera d'augmenter les taxes et autres impôts en ratissant le plus large possible



Nulle part vous ne voyez apparaître "politique monétaire "



Un de nos compatriotes à produit ici une analyse dans laquelle il suggère que la crise financière des États à l'origine de ce sommet extraordinaire à pour source autre chose que l'économie ou le coût des matières premières.



Il suggère de regarder du côté de la politique monétaire de la CEMAC ainsi que des agissements de la COBAC



Mais bien entendu les néo colons mettront en oeuvre leur plan qui vise à promouvoir "l'émergence d'un

Un de nos compatriotes à produit ici une analyse dans laquelle il suggère de regarder du côté de la politique monétaire de la CEMAC ainsi que des agissements de la COBAC pour comprendre les problèmes de trésorerie ayant précipité ce sommet extraordinaire.



Mais bien entendu il sera ignoré et les néo colons mettront en oeuvre leur plan qui vise à promouvoir "l'émergence d'un secteur privé "



Mais il ne s'agit pas de n'importe quel "secteur privé "



Il n'est surtout pas question de développer les capacités du secteur privé camerounais existant pour l'aider à mettre sur pied des industries compétitives



NON



Il s'agit de lever de nouveaux impôts, rendre payants les soins de santé et l'éducation et réduire les populations à un degré de misère tel que 18000 francs ÇA comme à Njombe Penja soient une véritable aubaine



Les africains se mettront en rang suppliant de se faire accepter comme esclaves



Epervier Un ramassis de destructeurs se réunit à compter de ce jour pour planifier la prochaine étape du sort funeste qu'ils réservent à nos pays et à nos peuples



Ils préparent le terrain pour les étapes subséquentes aux "privatisations" des années 1990



Nous , que faisons-nous ?



Que comprennons-nous à cette planification qui a lieu devant nous?



Et que comptons-nous faire à ce sujet?



Attendre 5 ans et voir les effets ravageurs des politiques qui s'en suivront et les explosions de rage des populations qui se feront tuer et seront accusées d'être manipulées (on ajoute l'insulte à l'injure)?



Que les Hommes se lèvent.



gabson @Epervier, malheureusement, vous contribuez à maintenir ce régime néocolon, en ignorant le rôle esclavagiste du "fonds de misère instantanée", et en ne proposant rien contre le franc des colonies françaises d'afrique!



1- je vous pose la même question depuis le début, et vous orientez touours ledébat du mauvais côté! Pour vous, un chef d'Etat néocolon pourrait décider de sortir du fcfa!!! Comment croyez-vous qu'un néocolon sortirait du fcfa???

2- ne voyez-vous pas que seul le PEUPLE décidera de sortir du fcfa???

3- pendant ce temps, le NDI continue son oeuvre de manipuler le Nord/Sud-Ouest, afin de nous éloigner de LA VRAIE LUTTE et nous braquer sur soit le "BIYA must go", soit au pire "le problème anglophone"!!! Alors que le problème du CAMEROUN c'est le fcfa, premier pas de la SOUVERAINETE!!!

gabson @Epervier, tant que les AFRICAINS passeront le temps à chercher à renverser les régimes néocolons, ils travaillent pour l'occident, car ils travaillent à diviser, semence de la présence de l'occident!!!



Le jour où les AFRICAINS désireux de la LIBERATION travailleront autour du fcfa pour en sortir immédiatement, alors vous verrez le CONSENSUS, et deux mois suffiraient pour que le fcfa foute le camp!



La question est donc: êtes-vous prêt, si demain une MANIFESTATION MONSTRE est organisée contre le fcfa à Yaoundé, êtes-vous prêt à tout abandonner pour cette cause SOUVERAINE!!!!



Epervier @GABSON



Je suis pour une gouvernance contrôlable et bien comprise



Le peuple ne gouverne pas



Je ne milite pas pour le chaos



Le FMI est en embuscade et leur stratagème est planifié de langue date.



Le FMI est arrivé par la contrainte dans nos pays et ont imposé les "Plans d'Ajustement Structurels", une imposture esclavagiste des impérialistes.



Lorsque le Cameroun , de peine et misère réussit à sortir de leur étau, à ma grande surprise, le ministre des finances de l'époque, ESSIMI MENYE , probablement sur instructions de son patron Paul BIYA le chef néo colon local, proclame que "pour ne pas faire n'importe quoi ", le Cameroun réitérait sous le contrôle du FMI.



Et vous me dites que je dois me concentrer sur le FMI?



Voilà des chefs d'États qui se réunissent pour décider de soumettre leurs peuples à la destruction du FMI et vous me dites que je dois les ignorer pour parler du FMI?



Epervier @GABSON



Lorsque les étudiants de l'université de Buéa, donc certains ont été arrêtés et se font encore torturer , sont entrés en grève pour réclamer des droits officiellement établis, autant sur le plan légal que réglementaire, vous leur avez pro.is l'enfer.



Quelle crédibilité voulez-vous que je vous accorde lorsque vous parlez de participer à une grève pour rejetter et dénoncer quelque chose que la loi a établie?



Participer avec vous à une grève pour combattre la loi alors que vous interdisez aux étudiants de réclamer des droits établis par la loi?



Il faut renverser le régime néo colon dans le but de gouverner



Prendre les décisions qu'il faut pour tenir le FMI éloigné de nos affaires



On ne peut pas garder les néo colons au pouvoir, eux qui obéissent aux impérialistes, et ne pas subir les lois et politiques impérialistes



Epervier Au lendemain du sommet de la francophonie, Macky SALL est passé par Yaoundé



C'était pour donner les premières instructions à Paul BIYA



L'ambassadeur des USA est ensuite passé , c'était pour passer clairement le message annoncé par Macky SALL



Comme l'à fait remarquer quelqu'un, Paul BIYA n'est pas l'actuel président de la CEMAC et il y a eu un sommet il y a à peine quelques jours à Libreville au Gabon



Ce n'est pas au peuple camerounais à descendre dans la rue se faire tuer soit disant pour lutter contre le CFA



La décision de sortie du CFA est une décision de gouvernance et de politique monétaire qui se fait par un gouvernement au pouvoir ayant planifié et mûri son acte.



Les manifestations monstres contre le CFA ne sortent pas du CFA.



Une lettre suffit



Aidez-moi à y accéder et vous verrez comment on sort du franc CFA



Epervier @GABSON

On ne réalise pas de consensus avec des gens avec qui on ne partage aucune valeur



C'est pour cela que l'idée de "démocratie" vient établir un sous-consensus, non pas sur la marche à suivre, mais sur la désignation de ceux qui, pendant un moment, donneront la direction à suivre.

Cela se fait en général par le vote populaire.



Mais les néo colons ont un système de valeurs tellement obscur que même le vote transparent et équitable n'en fait pas partie.



Alors ils nous condamnent à obter pour le seul choix qui nous reste pour sauver la République :

Epervier Oui l'enjeu est la souveraineté



Mais nous ne pourrons jamais accéder à la souveraineté tant que les néo colons sont au pouvoir



C'est un fait.



La souveraineté s'exprime par des décisions d'ordre sécuritaire, financier, monétaire, économique etc



Paul BIYA ne prendra jamais une décision qui mette à mal les intérêts de ses patrons impérialistes



Il préférera tuer des camerounais qui militent pour l'idée et, une fois que le silence est créé à l'intérieur, il signera tous les documents qui lui seront présentés



Il faut Renverser le régime néo colon



bifaka_bilolo Mon cher GABSON

Je sens que tu vas faire un infarctus en lisant ci dessous



Macky Sall : « Le franc CFA est une bonne monnaie à garder»





http://senego.com/macky-sall-le-franc-cfa-est-une-bonne-monnaie-a-garder_412884.html



excamerounais @Gabson, Petit Kon, gros Kon

STP, ferme ton livre de littérature. Toujours en train de vendre du vent produit par ce régime sur ce forum.

Pourquoi biya n'organise t-il pas ce sommet à l'intercontinental???

A combien de sommet participe t-il lui-même???

1° reconnais-tu que biya est néocolon ou c'est une ironie?

2° de quel peuple parle tu? celui sur lequel on tire à balles réelles quand fait la moindre revendication??? C'est quand une manifestation monstre sera organisée contre le frs CFA qu'on ne tirera pas sur le peuple???

3° nier toujours qu'il y a un problème anglophone au Cameroun, cela reviendra un jour au visage comme un boomerang





Epervier #9



gabson @Excamerounais, votre ignorance me fait plutôt pitié! Car mon niveau ne consiste pas à combattre BIYA qui n'est qu'un détail! C'est peut-être là la différence! Je ne m'occupe pas des branchages, 'attaque la racine principale!

WiseMan Oui c'est ca meme!!!



Tu t'attaques aux racines en etant accroche aux branches des 2 mains les fruits a la bouches, pauvres de nous...

gabson @Epervier, dommage pour l'AFRIQUE! Dommage! Les AFRICAINS ne comprennent pas l'ENJEU!

Vous voulez combattre les néocolons, fruits des colons; alors que je vous parle des colons, dont le symbole le plus fort est le fcfa, et vous ne comprenez pas!!!



1- vous imaginez que BIYA aurait une Armée suffisante pour empêcher non pas une grêve, je parle d'une MANIFESTATION MONSTRE contre le fcfa!

2- pourquoi ne vous posez-vous pas la question de savoir: que disent les opposants Kamto, Kah Walla, du fcfa; en parlent-ils, pourquoi cette QUESTION FONDAMENTALE passe-t-elle inaperçue!!!???

3- c'est parce que l'ENJEU est là, et eux ils ont déà vendu le CAMEROUN aux blancs derrière les NDI de soros! Ils espèrent prendre le pouvoir après le chaos! Mais qui gère le chaos libyen, congolais, nigérien, ivoirien, RCA...???



C'est fatiguant de convaincre les gens sur des CHOSES EVIDENTES!!!

NARMER si le fmi était un bon médecin, ça se saurait. nous avons tous vu l'intervention du fmi en grèce. cette intervention a soulevé les manifestations des européens et les inflexions du fmi.

seules les états africains sont à la merci de ces prédateurs. il n'ya que paul biya pour faire la promotion de ces monstres.

comment peut-on avoir une monnaie sous-tutelle franc cfa et un tel niveau de secteur dit informel et parler des programmes économiques tels que décrits dans cet article.

c'est vraiment prendre les populations locales pour des imbéciles.

Larryking Un sommet extraordinaire qui se tient chez Biya 3 jours avant Noel ? I faut vraiment que l’urgence soit royalement contraignante pour notre prince national pour qu’il se donne ce genre de peine. Ça n’augure rien de bon pour 2017. Changement de nom et dévaluation de notre monnaie de singes ? Plans d’ajustement structurel ? signature au forceps des accords APE ?

Epervier @NARMER



Merci pour votre commentaire



Or ce FMI est ce sur quoi s'accroche Paul BIYA



Est-ce que c'est de son plein gré que Paul BIYA se transforme en agent commercial du FMI?



Peu nous importe.



Le fait est là!



Paul BIYA travaille pour le FMI, une institution criminelle dirigée par une criminelle



excamerounais Bro Wiseman,

Tu bois quoi???

merci pour ton post 16

Epervier @GABSON



#17



Pendant que des soldats gens en armes dépêchés par les néo colons violaient des filles sur le campus universitaire de Buéa parce que les étudiants réclamaient leur dû et exigeaient de ne plus se faire escroquer par une femme recteur voleuse,



VOUS APPLAUDISSEZ!



Pendant que les néo colons se réunissent pour demander officiellement au FMI de prendre la tutelle de la gouvernance de nos pays,



VOUS VOUS TOURNEZ VERS MOI POUR M'ACCUSER DE NE PAS COMPRENDRE



Pendant que la COBAC détruit les banques camerounaisrs sous la houlette de Abaga NCHAMA et sous la supervision de Paul BIYA et ses collègues néo colons au pouvoir,



VOUS M'INVITEZ À YAOUNDÉ VENIR ME FAIRE TIRER DESSUS PAR VOS COLLÈGUES SOLDATS dans des "manifeztations" "contre le CFA "



vous auriez pu me faire rire si vous n'étiez pas si non un assassin, au moins un complice et co-auteur de tortures et d'assassinats



gabson Ceux qui nous lisent, je suppose qu'ils voient très ien qui travaille pour le fmi et donc pour les blancs! C'est évidemment tous ceux qui divisent! Lutter contre les néocolons divisera nécessairement! Par contre, lutter contre le fcfa rassemblera plus que vous ne le pensez!



Arrivez à Douala, déguisez-vous et allez poser les deux questions aux mototaximen, ils ont une avance sur vous, et c'est cela ce qui est surprenant, car vous êtes censés être mieux informés!!!



J'appele la Diaspora CAMEROUNAISE à se préparer à la VRAIE LUTTE: la fin du fcfa! C'est une LUTTE, car la fin du fcfa c'est la fin de la france! La france se défendra donc par tous les moyens! Mais si nous sommes unis, elle reculera vite!



Ceux qui parlent des néocolons et attendent d'eux qu'ils d'cident de la sortie du fcfa, montrent qu'ils ne savent pas ce qu'est un néocolon!

excamerounais @Gabson,

ferme pour toujours ton livre de propagande.

Je viens de passer un mois au Cameroun. J'étais établi à Yaoundé, mais j'ai été à Douala, Yabassi, Nkongsamba, Edéa, Buéa, Kribi.

J'ai comparé ce que j'ai vu sur le terrain à ta belle propagande que tu assènes sur ce forum, ça ne correspond à rien.

Avoir de l'eau potable à Yaoundé est un parcours du combattant

Douala est une poubelle à ciel ouvert, délestage, coupure d'eau, embouteillage à n'en plus finir, j'ai aussi vu tes soi-disant échangeurs que tu vantes comme réalisation du sicèele au niveau mondial de Biya en bientôt 4 décennies de pouvoir

A Edéa ou je suis allé voir un ami, il avait déjà passé 2 semaines sans lumière

Pour aller à Nkonsamba depuis le rond-point, on met plus de 3 h pour arriver seulement à bonabéri à cause des embouteillages

pour le reste, mieux vaut ne pas entrer dans les détails

vend toujours du vent aux camerbenautes comme d'habitude



excamerounais @gabson,

Tu parles de quelle diaspora???

celle là même que tu traites d'être composée de chômeurs, de fainénats et de sans-papiers parce qu'elle ose émettre un point de vue qui ne satisfait pas le pouvoir en place???



gabson @Epervier

1- selon vous, il y aurait donc des banques au CAMEROUN? Savez-vous ce qu'est une banque?

2- Abaga Tsama dont vous parlez, savez-vous qui le nomme? Savez-vous qu'il jouit d'une immunité à vie? Savez-vous qu'aucun juge ne pourra jamais rien contre lui?

3- quand je parle de suets essentiels qui soumettent à l'esclavage des peuples entiers depuis un siècle, vous tentez de me distraire avec des histoire saugrenues d'étudiante violée, lors d'une manifestation d'étudiants manipulés au service du même fonds de misère instantanées!

4- mais sauriez-vous faire le lien entre tout ceci? Pourtant tout se tient! L'occident va trop mal! Il leur faut à tout prix des ressources! Or grâce à la CHINE, plusieurs pays africains se débarrassent d'eux! Même Bongo!!! Alors la coupe est pleine! Il leur faut la dévaluation du fcfa!



En 1993, c'était facile! Mais en 2016, ça ne passera pas, et ils le savent, car les PEUPLES attendent une étincelle contre l'occident! Le fruit est mûr!

Epervier #23



Ceux qui veulent le CHANGEMENT



Ceux qui comprennent les nécessités de changement



N'ATTENDENT RIEN des néo colons



Ils savent que la SEULE SOLUTION qui nous reste



C'EST LE RENVERSEMENT DU RÉGIME NÉO COLON



pour sauver la République et notre avenir.



bifaka_bilolo Nous sommes repartis pour une autre série de tourniquets qui vont naturellement se concentrer sur Biya doit partir ou Biya must go.

Poussons le regard un peu plus loin et voyons son successeur et les tâches qui l’attendent.

Vous semblez vous accorder sur le fait que le FMI et ses PAS et autre dévaluations sont nocifs pour l’Afrique.

Certains pensent que le CFA est la pire des choses pour les africains.

Qu’avons-nous fait pour préparer la venue du remplaçant de Biya ?

1. Avons-nous travaillés à paver la voie afin qu’il puisse mettre sa politique en place sereinement sans qu’elle ne lui soit imposée par les barons du FMI de la Banque mondiale et tous les autres organismes sangsues de l’Afrique ?



bifaka_bilolo 1. Avons-nous mis nos intelligences en communs pour préparer le successeur de Biya à avoir la manne des comptes d’Operations CFA en France ?

Comment pouvons-nous dire que nous voulons le changement pour notre pays voire notre continent quand aucun de nous ne peut se targuer d’avoir fait un VRAI combat pour y parvenir ?

Alors nous revenons comme les lâches et incapables que nous sommes à venir nous insulter sur des sujets ou aucun de nous ne met véritablement la main à la pâte.

Quand le « 33 tours » de fin d’année BIYA EST LA MERE DES PBS sera rayé vers Janvier 2017 quel sera le prochain combat ?

Tant que le combat sera de claironner sur un homme en ne nous demandant pas C’EST QUOI NOTRE APPORT PERSONNEL alors même Dieu ne voudra pas qu’il y’ait un changement car c’est de sa propre sueur qu’on mange son pain. CRIER BIYA DEGAGE C’EST TOUT SAUF SUER



WiseMan Larryking 5/5,



La structure de nos economies en zone CEMAC ou de ce qui en tient lieu depend trop des matiere premieres dont les couts ont drastiquement baisses pour certains comme le petrole. Par exple, notre Cameroun qui vendait son petrole a $100 dollards le baril recoit drastiquement moins d'argent pour la meme quantite vendue a mois de $30/baril. Si tu couples a ca l'usage irresponsable qui est fait de ces recettes et les depenses liees a Boko Haram, tu en conclues que c'est la catastrophe budgetaire qui nous attends. C'est deja tres complique pour des pays bien gouvernes comme le Canada de faire face a la baisse des recettes petrolieres a plus forte raison pour des republiques bananieres...



WiseMan Chaque annee au Cameroun, les entreprises ferment boutique, les entrepreneurs qui ont vu l'injustice infligee a Yves Michel Fotso et a ses banques et au harcelement fiscal croissant devenu sport national au biyaland, ferment boutique pour securiser ce qui leur reste de capital dans des pays etrangers plus surs comme la Cote d'Ivoire en attendant la fin de l'incertitude liee a la succession biya...d'ou l'hemoragie...



Boko Haram persistant, la situation rieque d'aller en s'empirant...



Salut Excamerounais, de rien!!!



bifaka_bilolo EXCAMEROUNAIS

Tu as passé 1 mois au Cameroun et l’armée du Tyran Biya n’a pas tiré sur toi à balle réelle ?

Mais je croyais selon tes dires anciens qu’on y tirait a vue !!!! Heureux que tu sois retourné chez toi sain et sauf parce que ces criminels sanguinaires auraient pu tirer sur toi.

Pendant le mois que tu as passé là-bas je note que tu n’as fait aucun tour au Nord d’ouest !!!!!!

Tu aurais pu nous donner des nouvelles de premières mains sur Bamenda puisque nous échangeons ici.

De ton séjour à Buea on apprend rien c’est un peu comme ton séjour à Kribi on est tenté de croire plus que s’était un voyage d’agrément autour des plages.

N’a tu pas entendu l’appel de ton BRO Wiseman invitant les camerounais des zones francophones à faire des soulèvements dans les lieux où ils se trouvent ?







bifaka_bilolo Je reviens donc maintenant à ce que je dis toujours, c’est très facile d’écrire, d’insulter et même d’injurier, mais tu étais sur le terrain mais ton action sur le problème anglophone je ne la vois pas.



Le récit même de ce problème anglophone toi qui était sur le terrain on ne l'a pas.



On doit donc recommencer en 2017 a discuter pour discuter mais sans action comme a l’accoutumée?

gabson @Excamerounais, vous êtes un misérable imbécile incapable d'aligner ses pauvres arguments d'idiots sans vomir des saleté de sa besace pleine d'asticots!

1- J'étais à Yaoundé en Août 2016, je logeais à Ngousso, un quartier récent! JE N'AI JAMAIS EU une seule fois coupure d'eau ou d'électricité! Vous étiez dans quel quartier en quel mois?

2- vous étiez à Kribi et n'avez pas vu le Port en eau profonde, la Centrale à Gaz, la route asphaltée Kribi Ebodje; vous étiez à Yabassi et n'avez pas vu le Centre de Formation professionnelle???



Entre vous et moi qui fait donc la sale propagande?



J'ai des vidéos:

https://www.youtube.com/watch?v=T4JI3z4vDPE

https://www.youtube.com/watch?v=iQu352SiaHQ

https://www.youtube.com/watch?v=wcJ2ns4avzc

https://www.youtube.com/watch?v=9quLEibJAbE&t=345s

https://www.youtube.com/watch?v=fipqKz6nYg4&t=1s



gabson @wiseman, posts30&31, où avez-vous acheté le baril de pétrole au CAMEROUN à 30 dollars? Et quels sont les noms des entrepreneurs qui ont fermé? Evidemment e n'utiliserais pas le mot Vérité avec vous, car il n'existe pas dans votre lexique!

gabson @Bifaka_Bilolo, tu vois ce que je dis souvent? Et je prends tous les lecteurs à témoins! @wiseman, @Epervier, @Excamerounais sont au service de la france! Ils font semblant d'insulter BIYA,alors qu'ils sont biyaïstes convaincus!



Un sujet est posé: le fcfa! Puisqu'ils ont peur que nous parlions du fcfa et que les CAMEROUNAIS fassent effectivement bloc contre le colon, eux qui sont au service des colons français, viennent encourant nous distraire aevc BIYA, renverser le régime néocolon!!!



NON! Votre jeu est clair! Vous n'allez pas nous distraire!



Notre ennemi c'est la france; et son symbole le plus puissant c'est le fcfa grâce auquel elle n'achète rien au CAMEROUN, et pire, chaque transaction financière que le CAMEROUN mène, la france encaisse sans aucun effeort 50°/°, au nom d'une pseudo-garantie que la prolétaire france nous aasurerait!



Chaque seconde qui passe et laisse ce scandale absolu qu'est le fcfa, ce cancer, ce GENOCIDE LENT, est une seconde de trop!!!

gabson A tous les lecteurs, il nous revient à nous de décider de notre destin, en choisissant de sortir du fcfa, cette abomination!

1- BIYA tout comme AHIDJO, ont pu donner au CAMEROUN des structures d'Etat! En termes de santé, éducation, énergie électrique, routes...

2- avec les deux ports Kribi, Douala, et bien tôt Limbé, les axes essentiels sont plantés!

3- de plus, la coopération avec la CHINE et la RUSSIE a été renforcée!

4- la sortie du fcfa est donc désormais possible!! D'ailleurs BIYA y est partant, et la france le sait!

5- nous pouvons déclencher cela de manière responsable, par une MANIFESTATION MONSTRE, ie nous rasembler à une date précise, pour TOUTE UNE JOURNEE, sans RIEN CASSER, devant l'ambassade de france à Yaounde, avec un seul message: SORTIE du fcfa! La manifestation sera inutile, si nous sommes 10 000!!! Par contre, 1 000 000 de personnes, sans rien casser, eh bien, vous verrez les effets!

Larryking @Wiseman

C’est exact mon frère. La situation est tellement critique qu’on en est à contracter des dettes pour rembourser des dettes ! On vote un budget de plusieurs milliers de milliards de fcfa et les crédits à contracter en font toujours partie intégrante, depuis des décennies ! C’est comme si tu gagnais 1 million de fcfa par an et que chaque année tu prévoyais dépenser 5 millions en sachant que 4 millions viendraient de sources d’emprunts. Pour ce monsieur-là, l’emprunt est devenu une source de revenus de l’Etat, au même titre que les impôts. Quelqu’un rappelait sur une émission télé l’autre jour qu’il fut une époque, les motos qu’on importe de la Chine aujourd’hui se fabriquaient à Douala ! le vespa, le « solex », les « salamandès », les « dschang shoes », etc... Les Kenyans nous battent aujourd’hui alors que nous étions pionniers dans le domaines des ordi, avec les RAMSES de Djeukam Tchameni.

Epervier @GABSON



#36, 37

Vous êtes un piètre apprenti manipulateur



Vous travaillez pour le régime néo colon



Le régime néo colon travaille pour la France et le désordre impérialiste



Le FMI est un outil du désordre impérialiste pour semer le chaos et la désolation dans nos pays



Le franc CFA est un outil de ce même désordre impérialiste pour implanter la misère en Afrique



Paul Biya et son régime travaillent pour la France et le FMI



Vous faites tuer e5 encouragez la torture et l'assassinat de toute personne qui organise une manifestation publique au Cameroun



Étrangement vous faites croire que la seule manifestation publique sur laquelle les tueurs du régime n'ouvriraient pas le feu serait une manifestation contre le franc CFA



Il se trouve que Paul Biya soutient de fait le franc CFA et fait la promotion du FMI



Ce qui signifie que votre prétention à combattre le franc CFA n'est qu'une fuite en avant savamment pensée pour laisser les néo colons au pouvoir et cour

Epervier @GABSON



#36, 37 ..suite



Il se trouve que Paul Biya soutient de fait le franc CFA et fait la promotion du FMI



Ce qui signifie que votre prétention à combattre le franc CFA n'est qu'une fuite en avant savamment pensée pour laisser les néo colons au pouvoir et courir après le vent.



Les néo colons étant ceux-là même qui invitent officiellement le FMI à mettre le CAMEROUN SOUS TUTELLE



Vous ne pouvez pas combattre le franc CFA sans vous attaquer au régime néo colon



Toutes les "manifestations contre le francCFA" ne pourront jamais initier le processus de sortie de la prison du franc CFA



Pour sortir du franc CFA il faut être au pouvoir



Et pour être au pouvoir,



IL FAUT RENVERSER LE RÉGIME NÉO COLON.

Larryking On n’hésite pas à détruire toute une entreprise, toute une banque comme la CBC, son promoteur avec, pour des raisons politiciennes, au lieu de plutôt l’aider à devenir plus conquérante en Afrique afin qu’elle continue à générer de plus en plus d’emplois et de bénéfices et donc de revenus pour l’Etat, sous la forme d’impôts. On préfère bomber le torse, tuer la poule aux œufs d’or, et on tourne le dos pour aller en Chine emprunter à 10% de taux d’intérêts de l’argent qu’on aurait perçu naturellement auprès de ses entreprises sous forme de redevance fiscale si on leur avait ne serait-ce qu’apporté le soutien politiques dont elles ont besoin pour bien fonctionner.

bifaka_bilolo Certains aiment souvent ici parler dans le vide



Gabson



@ EXCAMEROUNAIS

sort du pays et ne parle pas de ce qu'il a vu a Bamenda et EPERVIER ne lui demande rien encore moins les autres intervenants?



c'est donc comme cela qu'il faut combattre Biya c'est a dire aller a la plage a Kribi et a Buea et venir nous expliquer que la mer n'a pas d'eau!!!!!



voila un document pour que vous sachiez au moins ce qui s'est dit au palais de l'unite

https://www.prc.cm/fr/multimedia/documents/5061-dossier-de-presse-sommet-extra-afr-centrale-23-12-2016-fr



Larryking Le grand kengué national sait mieux que personne que tout ça va très mal se terminer, mais il espère ne plus être dans les parages quand ça va péter. En attendant. Il nous envoie les musiciens de Titanic, ceux qui jouaient du violon pendant que la plus grande catastrophe de l’histoire du transport maritime se déroulait devant eux, il les envoie nous distraire ! Et je dois avouer que certains parmi eux ont du toupet. Ils ne se contentent même plus d’attribuer les échecs du grand kengué national à ce qu’on appelle sournoisement son « entourage ». Maintenant c’est carrément la faute de Wiseman ou Larryking ! Le monde est formidable, … !

excamerounais @Gabson, petit kon, gros kon



En Allemagne où tu vis au frais du contribuable camerounais, quand un allemand te demande de lui montrer les atouts du Cameroun, ce sont ces pauvres vidéos que tu lui présente ??? heureusement que la honte ne tue pas



Je me souviens encore quand j'étais gosse, les hélicoptères venaient chercher les malades à l'hôpital Laquintinie pour les amener à la clinique soppo à bonapriso. Aujourd'hui, ce sont les avions médicalisés qui partent de Paris pour venir chercher des camerounais à l'article de la mort à Douala ou à Yaoundé. Coût d'un avion médicalé : 150.000 000 frs cfa

le Cameroun est tellement bien doté en infrastructures de santé, qu'il a acheté des avions médicalisés et construits des hôpitaux à Paris ou on évacue les personnalités de la république



excamerounais @Gabson, petit kon, gros kon



Au Cameroun, à Douala notamment, une coupure électrique était exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est plutôt la règle. Avoir du courant électrique 24 heures d'affilé relève du miracle, d'une prouesse. Douala à entre 3 et 5 millions d'habitants et fonctionne toujours avec les structures et infrastructures d'une ville d'à peu près 1 million d'habitants. Dès lors, comment donc s'étonner qu'il y ait délestage, que l'eau arrive à compte goutte et qu'on s'évertue aujourd'hui à construire des routes à la va-vite



excamerounais @Gabson, petit kon, gros kon



Aller au marché Mboppi, marché central, à la douche, au boulevard de la liberté, pour ne citer que ces lieux là, vous verrez comment les produits importés de Chine ont envahi toute la ville de Douala. Avec la mise en service du port de kribi, les importations chinoises vont être multipliées par 20 ou 100. D'ici quelques années, même le miondo que les camerounais mangeront viendront par bateau de Chine.

Quel pays peut bâtir son économie et sa prospérité uniquement sur les importations ???

Je le dis encore, ce port de Kribi va accélérer la déforestation de la région de l'Est Cameroun. Elle sera d'ici quelques années aussi désertiques de l'extrême nord Cameroun à cause de l'exploitation abusive des forêts



excamerounais @Gabson, petit kon, gros kon



La coopération dont tu vantes est une forme de colonisation des temps modernes. L'Afrique et le Cameroun notamment doit traiter avec les autres pays sans se soumettre. Donc selon tes plans, le Cameroun sortira du francs CFA pour utiliser le Yuan et le Rouble???



Qu'entend tu par Biya est partant ??? penses tu déjà à changer de camp au cas où ??? Et pourquoi la France doit savoir si biya est partant???



Qu'entend tu par manifestation monstre??? donne nous cette recette de manifestation monstre que tu es en train de fabriquer



bifaka_bilolo Voici un combat ou les familles camerounaises ont besoins des inputs de sa diaspora, mais elle est trop occupée à dire Biya dégage et quand ce dernier verra le cout d’opportunité et en profitera comme tout bon politicien a l’approche d’une campagne avec un so call arrangement à l’amiable, il se trouvera encore certains ici à dire BIYA DEGAGE.

Pourtant ces victimes d’Eseka nous interpellent tous/toutes.

J’ai même vu certains mettre leurs photos ici pour annoncer leurs articles mais je ne les vois pas demander le RAPPORT de cette tragédie.



Est ce que dire que Gabson est petit Kon ou gros Kon va apporter le changement souhaité au Cameroun. C'est même quoi la priorité chez certains de nous



http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-catastrophe-ferroviaire-deseka-les-familles-portent-plainte-a-total-actionnaire-de-bollore-pour-277608.html



Larryking Merci pour le lien du post #42. Avec reference sur les pages 11 - 12:



Ajustement vigoureux et structuré + coopération avec le FMI = Plan d'Ajustement Structurel



Changement éventuel de cap de la gestion macroéconomique = éventuelle dévaluation monétaire (voir cours de « macroéconomie monétaire et financière 101 »)



Reference aussi au point 4 a la page 2: « entree en vigeur de l'APE entre le Cameroun et l'UE »



J'en parle dans le post #19 sans etre au courant de ce document de la PRC et J'ai pas l'impression que Je parlais dans le vide!

WiseMan Et le roi faineant ira signer!!!

bifaka_bilolo Post #49

Étais tu sur une plage de Buea ou de Kribi récemment ?



Celui qui ne me dit pas de quoi il retourne à Bamenda mais me dit sortir du pays est celui qui parle dans le vide.



je le précise même dans mon post

« c'est donc comme cela qu'il faut combattre Biya c'est à dire aller à la plage à Kribi et à Buea et venir nous expliquer que la mer n'a pas d'eau!!!!! »



gabson @Excamerounais, pauvre imbécile, chiot gâleux, avorton, à l'époque d'AHIDJO quelle était la démographie du CAMEROUN???



Petit ignare embrouillé, il y avait combien d'hôpitaux???



Petit esclave écervelé, il y avait quelle quantité en fourniture électrique, eau???



Pauvre miséreux, il y avait combien de km de route???



Risidule handicapé, en 100 ans qu'a réalisé le CAMEROUN avec la france et le fcfa?



poufiasse de saleté, en 40 ans de coopération avec la CHINE: Palais des Congrés, tous les stades, port en eau profonde, centrales à gaz, Immeubles, autoroute...



Quant aux produits chinois faible cerveau, rentrez à Paris et vous verrez des quartiers entiers occupés par la CHINE!!!

gabson Je redis aux CAMEROUNAIS SERIEUX, et à tous les AFRICAINS SERIEUX, il est temps de décider nous-mêmes de la SORTIE DEFINITIVE de l'esclavage du fcfa!!!



Ces voyous qui nous oientent vers BIYA sont au service de la france! Cela les énerve que nous ANALYSIONS profondément l'escroquerie internationale qu'est le fcfa! La france a assassiné Olympius, Boganda, Pouemi...déporté LAURENT GBAGBO, assassiné SEKOU TOURE... tous ont pour péché commun la tentative de sortir du fcfa!



Il revient donc aux PEUPLES de prendre leur destin en main! La france est une parasite!



Remarquez que ces voyous qui demandaient aux autres voyous de Bamenda de descendre dans la rue disent clairement avoir peur d'aller manifester à Yaoundé contre le fcfa!!!



Curieux pour ceux qui disent vouloir renverser le régime néocolon!!! C'est donc une imposture!

gabson Chers lecteurs, je suis ici pour vous aider à oser des ANALYSES PERSONNELLES!

1- la chef du fmi, est coupable dans un scandale financier en france, mais elle n'est pas condamnée, et continue à donner des leçons de gouvernance financière au monde entier!!! Où sont les médias africains??? Or ce fut le cas avec DSK, violeur mais libre!!!

2- macky sall que l'on dit élu, incapable de se prononcer contre l'esclavage du fcfa, aurait pu au moins consulter son peuple par référendum, il préfère dire: "Par contre, nous devons améliorer le fonctionnement de la zone monétaire. Par exemple, la manière dont la Banque centrale doit accompagner les États dans leur politique de développement.Pour le moment, j’aimerais qu’on nous éclaire davantage. En attendant, je dis que le franc CFA est une bonne monnaie à garder. », soutient Macky Sall."

bifaka_bilolo Parlant des APE quels sont les pays africains qui n’en sont pas signataires ?

Je lisais le Communiqué Final du 50ème Sommet de la CEDEAO à Abuja qui s’est tenue le 17 décembre 2016 vous remarquerez la similitude de la période ou ces sommets se tiennent et conviendrez peut être avec GABSON que nos dirigeants n’ont aucun pouvoir reel.

Il est dit dans ce communiqué en son point 24 et je cite : «La Conférence prend note de la ratification par la Ghana et la Côte d’ivoire des APE intermédiaires en vue de préserver leur accès préférentiel au marché́ européen au-delà̀ du 1er octobre 2016. La Conférence invite les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait, à signer l’APE afin d’éviter l’existence de multiples régimes commerciaux dans la Région et de consolider l’agenda de notre intégration régionale. »

Les dirigeants Ghanéens et Ivoiriens sont-ils démocrates ? Ont-ils obtenus par référendum de leur peuple un mandat pour aller ratifier ces APE.



WiseMan Macky Sall malgre son jeune age et le fait qu'il n'est qu'a son premier mandat a au moins le COURAGE de dire ce qu'il pense du F CFA!!!



Et le roi faineant paul barthelemy biya bi mvondo, que tu soutiens qui a suffisament vecu, qui a deja passe 50 annees dans les meuble de la republique dont 34 comme chef de l'etat, son POINT DE VUE SUR LE F CFA c'est quoi??????????????????????????????

bifaka_bilolo Le clou est l’invitation faite aux états membres de la CEDEAO qui ne l’ont pas encore fait de s’empresser de signer.



Je vais vous donner la meilleure, lorsque les chefs d’états de la cemac font leur entrée au palais de l’unité c’est Michel Sapin le ministre français de l’économie qui est aux cotes de ces chefs d’états !!!!!

Que fait-il là ?

il est quel condiment dans la sauce du tarot d’Afrique centrale (pour paraphraser wiseman) ?



GABSON vous fait voir l’ennemi qu’est la France vous voyez Biya.

C’est GABSON qui a imposé que ces sommets extraordinaires se tiennent l’un le 17 pour la CEDEAO et l’autre le 22 pour la CEMAC avec un FRANÇAIS encadrant des PRÉFETS français ?

OUVREZ LES YEUX.



http://www.dakaractu.com/Communique-Final-du-50eme-Sommet-de-la-CEDEAO-a-Abuja_a123422.html



WiseMan Quand on est reduit parler a soi-meme dans un monologue interminable ou a s'adresser a des lecteurs qui ne vous repondent jamais en echo, il faut admettre que ces lecteurs ont atteint le point de saturation mensongere car il est ecrit qu'on ne peut tromper tout le peuple tout le temps!!!



Il est de silences qui devraient nous pousser au questionnement...

bifaka_bilolo

« Il est de silences qui devraient nous pousser au questionnement... »



Jean de La Fontaine dit : « C'est double plaisir de tromper le trompeur. »



BiFAKA renchérit:

Les silences des menteurs ne nous invitent qu’a être DOUBLEMENT vigilants et beaucoup plus scrutateurs.



vouloir etre silencieux sur la signature des APE par la Cote d'ivoire et venir jouer a la pie bavarde sur le Cameroun n'est pas juste la mauvaise foi c'est ça la quintessence du mensonge



Epervier #54



Le chef actuel du FMI, une femme nommée Lagarde, à été jugée et trouvée coupable de négligence criminelle dans une histoire où elle a "fermé les yeux" pendant que quelqu'un volait 400 millions d'€ à l'État français



Elle était ministre et son patron, Sarkozy , lui avait dit de regarder ailleurs



Ce qu'elle fit



Voilà donc la criminelle mafieuse qui dirige le FMI et derrière qui Paul Biya s'aligne



C'est aux bons soins de cette mafieuse là que Paul Biya met le Cameroun sous tutelle



@GABSON dit que ce n'est pas la faute de Paul Biya



Il dit qu'il ne faut pas qu'un camerounais qui refuse de livrer le Cameroun à la mafia des escrocs de l'impérialisme prenne le pouvoir au Cameroun



@GABSON ne veut pas qu'un camerounais capable de dire non au FMI prenne le pouvoir



@GABSON veut que Paul Biya livre le Cameroun à la prédation et que le peuple descende dans la rue pour se faire tirer dessus par ses collègues et que lui @GABSON vienne nous dire que les man

Epervier #54 suite..

@GABSON veut que Paul Biya livre le Cameroun à la prédation et que le peuple descende dans la rue pour se faire tirer dessus par ses collègues et que lui @GABSON vienne nous dire que les manifestants étaient manipulés



Quand est ce que le peuple est récemment descendu dans la rue pour protester et ne s'est pas fait molester par les sbires du régime néo colon?



Les seules manifestations autorisées par les sous-préfets sont celles organisées par le RDPC



Le RDPC peut-il organiser des manifestations pour protester contre les décisions de son chef?



NON



Paul Biya est celui qui choisit au nom du RDPC de livrer le Cameroun à la destruction



C'est un fait



Un apprenti manipulateur fait croire qu'on peut laisser celui qui offre le Cameroun en pâture au pouvoir et libérer le Cameroun