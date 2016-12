   GUINÉE ÉQUATORIALE :: Arrestation en Guinée équatoriale de trois cadres de la Société générale accusés par le fils Obiang de « violation du secret bancaire » :: EQUATORIAL GUINEA

Teodorin Obiang, 47 ans, est poursuivi en France entre autres pour détournement de fonds publics et corruption. Son procès est prévu les 2, 4, 5, 9, 11 et 12 janvier, devant le tribunal correctionnel de Paris.

Les autorités les accusent d’« avoir transmis des relevés de compte et des données bancaires de personnalités importantes de notre pays à d’autres institutions étrangères », d’après le communiqué du gouvernement équato-guinéen. Elles suspectent ceux qu’elles qualifient d’« espions » de travailler pour les ONG « Transparency International et Sherpa » à l’origine de la plainte ouverte contre le vice-président dans le cadre de l’affaire dite des « biens mal acquis », affirme le communiqué officiel du 15 décembre, qui donnent le nom des trois cadres expatriés.

« Mon client se plaint car son secret bancaire a été violé », a déclaré à l’AFP son avocat à Malabo, Sergio Abeso Tomo, mercredi 21 décembre. Les trois cadres -deux Français et un Espagnol- ont été interpellés et leur passeport a été confisqués, avait indiqué un communiqué officiel du Bureau d’information et de presse en date du 15 décembre.

GUINÉE ÉQUATORIALE :: Arrestation en Guinée équatoriale de trois cadres de la Société générale accusés par le fils Obiang de « violation du secret ban Qualifiés « d’espions », deux Français et un Espagnol ont été entendus par la justice équato-guinéenne à quelques jours de l’ouverture à Paris du procès de Teodorin Obiang pour des faits de détournement de fonds publics et de corruption.

gabson

@afp, et si vous nous disiez pourquoi sarkozy n'est-il pas en prison, malgré les pillages, les vols, les braquages de ce lugubre individu? Et si vous nous expliquiez comment christine lagarde, avec son fmi est-elle coupable, mais curieusement, elle ne fera pas la prison, mais en AFRIQUE, elle est chargée au nom du fmi de donner des leçons de gouvernance financière????





C'est déjà une surprise que les médias africains n'aient pas relayé cette information scandaleuse???



Les sarkozy, christine lagarde, fabius, mitterrand, chirac, peuvent donc voler et mourir en paix, sans être mis en prison, et vos ong s'occupent des AFRICAINS???