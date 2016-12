CAMEROUN :: Problème anglophone : La mise au point de René Sadi :: CAMEROON La deuxième conférence semestrielle des Gouverneurs s’est ouverte ce mardi 20 décembre 2016. Une ouverture aux relents de rappel de l’Etat unitaire.

#RenéEmmanuelSadi Le chef de terre de la région du Nord-Ouest Adolphe Lélé Lafrique et son homologue du Sud-Ouest Bernard Okalia Bilaï n’ont pas pipé mot au cours du lancement de la concertation qui a cours à l’hôtel de ville de Yaoundé. C’est que, a argué Bernard Okalia Bilaï pour expliquer « son mutisme »: «nous avons reçu pour instruction de ne pas parler». Parler de la situation sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest en d’autres termes.

Toutefois, celui qui ne s’est pas privé, c’est le Ministre de l?Administration territoriale et de la décentralisation (Minatd) René Emmanuel Sadi. Le patron des gouverneurs s’est en effet exprimé sur la crise en cours dans les parties de culture anglo-saxonne du pays.

«Autant nous déplorons les pertes en vies humaines, enregistrées notamment à Bamenda au cours de ces évènements malheureux, autant nous condamnons avec la dernière énergie tous ces actes de vandalisme qui n’ont pas lieu d’être dans une République où le chef de l’Etat, son Excellence Paul Biya prône sans cesse le dialogue et la concertation…», a déclaré le Minatd. Condamnant en outre le sort qui a été réservé aux emblèmes nationaux : «l’on ne peut que déplorer la désacralisation des emblèmes et symboles de l’Etat, en l’occurrence le drapeau national qui, de tout temps et sous tous les cieux, constitue un élément de ralliement méritant la déférence et le respect».

René Emmanuel Sadi ne s’est dès lors pas privé de s’opposer à un quelconque projet de retour au fédéralisme ou de sécessionnisme. « …L’on devrait, à chaque fois souligner à grand trait la nécessité du respect du caractère unitaire de l’Etat, de la nature indivisible du Cameroun et de l’intégrité territoriale qui constituent , pour tous les Camerounais, des valeurs sacrées au demeurant consacrées par la Constitution, notre loi fondamentale qui s’oppose à nous ».

«Il en est de même de notre volonté de vivre ensemble, ainsi que des valeurs d’unité nationale, de cohésion sociale, de paix et d’intégration nationale qui à l’évidence constituent de précieux acquis du gouvernement et du régime du Renouveau», a en outre ajouté le Minatd.

Cette mise au point du Ministre de l?Administration territoriale et de la décentralisation n’a rien à voir avec la ligne directrice des travaux qui se déroulent. En effet, le thème de la seconde concertation semestrielle des Chefs de terre est «Autorités administratives, réforme du Budget-Programme et performance de l’Administration publique ».

Une thématique qui laisse transparaitre l’examen de la mise en application du Budget programme par les administrations publiques et l’octroi d’outils susceptibles d’améliorer leurs performances au cours de ces travaux. L’on sait en effet que l’exercice 2017 rentre dans le deuxième triennat de programmation conformément à la loi de décembre 2007 portant régime financier de l’Etat entrée en vigueur en janvier 2013.