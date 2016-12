CAMEROUN :: Yaoundé : Un Français retrouvé mort dans un hôtel :: CAMEROON Daniel Geoffroy, près de 70 ans, et ingénieur informaticien retraité, vivait maritalement avec une Camerounaise au quartier Ahala (Obam-Ongola).

#DanielGeoffroy Le mardi 13 décembre 2016, un Français du nom de Daniel Geoffroy, est découvert sans vie dans sa chambre d’hôtel. Selon des témoignages recueillis par Camer.be qui s’est rendu ce matin à l’hôtel incriminé, le Français qui vivait maritalement avec son épouse qu’il appelait toujours Mado, avait l’habitude de passer quelques jours à l’établissement, lorsque le climat était incandescent dans son foyer.

« Daniel Geoffroy donnait 400 000 FCFA à Mado chaque mois pour la ration, mais était toujours très mal entretenu jusque-là. Il était mal nourri, mal entretenu », nous confie une source, avant d’ajouter que le Français était tout le temps menacé par les enfants que sa femme a eus de ses escapades antérieures. Toute chose qui à en croire des témoignages concordants, expliquait les séjours sporadiques depuis presque quatre ans, de Daniel Geoffroy dans cet hôtel où il sera malheureusement retrouvé mort.

« Daniel est arrivé ici à l’hôtel le samedi 10 décembre 2016 dans la matinée, a passé la nuit, ainsi que dimanche. Ne l’ayant pas aperçu lundi, nous n’en avions pas manifesté grande inquiétude parce qu’il nous avait promis de devoir sortir, et emporter la clé avec lui », nous confie un responsable de l’hôtel.

Et de poursuivre : « Mardi matin, nous avons constaté que son téléphone sonnait sans cesse, et qu’il ne décrochait. C’est ainsi que nous sommes allés écarter les vitres de la fenêtre de sa chambre, et constaté qu’il était couché sans vie dans son lit, avec ses vêtements ».

Les responsables de l’hôtel ajoutent qu’ils ont signalé l’affaire au commissariat central N° 3 de Yaoundé, lequel à son tour, a fait appel à la Direction régionale de la police judiciaire (Drpj) du Centre. Diligence qui a conduit à l’arrivée du Procureur de la République sur les lieux.

« Après des constats d’usage, le Procureur a ordonné l’ouverture forcée de la porte, avant que la dépouille ne soit conduite au Centre des urgences de Yaoundé pour une autopsie. Les indiscrétions parvenues à la rédaction de votre journal font état de ce que le Français Daniel Geoffroy, serait mort d’un accident vasculaire cardiaque (Avc). Puisque des sources proches du dossier révèlent qu’aucune trace de violence physique n’a été retrouvée sur lui, ni autre substance de nature à entrainer la mort.

Pour l’instant, en attendant la fin de toutes les diligences diplomatiques liées au rapatriement de ses restes, Daniel Geoffroy dont on dit l’acte de mariage contracté avec Mado présenté certaines irrégularités, repose au funérarium de l’hôpital central de Yaoundé.

En somme, l’on parle d’un vieil homme qui tout le temps qu’il séjournait à l’hôtel incriminé, avait beaucoup de soucis, et disait à tous, subir des mauvais traitements dans son foyer.