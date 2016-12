Cameroun, Conférence sur les réseaux et le service client: des recommandations fortes prescrites aux entreprises :: CAMEROON A l'initiative de la Fondation camerounaise des consommateurs, la conférence sur le thème " La place des réseaux sociaux dans l’amélioration du service client " s'est tenue samedi dernier 17 Décembre 2016 à l'hôtel NOUBOU INTERNATIONAL sis à Ngodi-Akwa (Douala-Cameroun). Un événement très couru qui a connu la participation des cadres d'entreprise, leaders associatifs, journalistes blogueurs et étudiants.

#RéseauxSociaux Des intevenants tries sur le volet

Les personnalités invitées à intervenir à cette conférence, l'Honorable Marlyse Douala Bell ( député à l’Assemblée Nationale et coach en développement personnel), Joseph ABENA(Expert en marketing digital et Enseignant à l’Université de Douala), Pr Vincent Sosthène Fouda (Journaliste-politologue et Enseignant d’Université à Houston-USA) , Jean Paul Tchomdou (Expert en communication) et Me Romuald BOUBOU ( Avocat au Barreau du Cameroun ), ont toutes affirmé que les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables du point de vue professionnel et personnel.

Maitre Romuald Boubou

Me Romuald BOUBOU, premier intervenant , a entretenu l'auditoire sur le cadre juridique de la publication de contenus et de l'usage des services sur Internet : liberté d'expression, réseaux sociaux, droits d'auteur, données personnelles... Il a expliqué par de nombreux exemples concrets les peines encourues en cas de transactions illicites e-commerce, ou encore de diffamation et insultes sur les réseaux sociaux.

Joseph Abena

L'intervenant Joseph Abena a développé la rubrique comment intégrer réseaux sociaux dans la stratégie d'entreprise. "Gérer sa relation client grâce aux réseaux sociaux est un moyen particulièrement efficace pour faire partie de la vie quotidienne de ses consommateurs. Si, chaque jour, les consommateurs voient des informations venant des entreprises, ils garderont toujours en tête les marques de ces dernières. Au moment où ils auront besoin d’une prestation, les consommateurs auront plus facilement tendance à faire appel aux entreprises présentes sur les réseaux sociaux. Mais la fidélisation passe aussi par la réactivité, même si les internautes n’ont encore jamais eu de souci avec un produit ou service quelconque, ils se rassurent de voir que si un litige devait survenir, les entreprises seraient là pour les écouter et les prendre en charge rapidement." a-t-il déclaré.

Jean Paul Tchoumbou

Pour L'intervenant Jean Paul Tchomdou :" avec les réseaux sociaux, il est possible de réagir immédiatement pour conseiller le client, résoudre un conflit ou simplement éviter un bad buzz. En répondant rapidement aux interrogations d’un client, il y a moins de risques qu’il parte acheter ailleurs. Sans compter qu’au niveau de l’image de la marque, traiter instantanément les remarques des clients est un gage de qualité, qui incite à faire appel à vous plutôt qu’à un autre. La réactivité possède un côté rassurant auprès des clients et des prospects. Il est impératif que toutes les entreprises rejoignent les réseaux sociaux"

Alphonse Ayissi Abena

Alphonse AYISSI ABENA, président national de la Fondation camerounaise des consommateurs, s' est félicité de la réussite de cette conférence et a exprimé sa gratitude à l'endroit de ses deux hôtes de marque, le Pr Vincent Sosthène Fouda qui est intervenu depuis le Canada par vidéo conférence et l'Honorable Marlyse Douala Bell qui a rehaussé par son expertise l'éclat de cette cérémonie. Rendez-vous a été pris pour l'acte 2 en mars 2017.